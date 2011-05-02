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Dünya

TARKAN, BERLİN'DE KONSER VERDİ BERLİN (A.A)

02 Mayıs 2011 01:25

-TARKAN, BERLİN'DE KONSER VERDİ BERLİN (A.A) - 01.05.2011 - Pop yıldızı Tarkan, ''Adımı Kalbime Yaz'' albümünün Avrupa turnesi çerçevesinde Almanya'nın başkenti Berlin'de konser verdi.  Max Schmelling salonunu dolduran hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatan Tarkan'ın dansları ve kostümleri de izleyenlerce beğenildi. Tarkan, Almanya'da hayranlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Ünlü pop yıldızı, Avrupa Turnesi kapsamında, Belçika'nın Hasselt ve Avusturya'nın Bregenz kentlerinde de konser verecek.

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