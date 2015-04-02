Tarkan: Ben de sizin gibi sokakta yürümek istiyorum

Tarkan ülkeyi terk edeceği iddialarına ilişkin, Ülkemi çok seviyorum. Nasıl buralardan vazgeçebilirim ki? Sık sık yurt dışına çıkmak bana iyi geliyor yoksa kafayı yerim. Ben de sizin gibi sokakta yürümek istiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

Kendisi için sokakta yürümenin bile zor olduğunu ifade eden ünlü şarkıcı, “Bundan dolayı dert yanmıyorum tabii ama popüler birisiniz sonuçta. Ben de sizin gibi sokakta yürümek istiyorum. Gerçekten sokakta gönül rahatlığınca yürümeyi çok özledim. O yüzden yurt dışına çıkıyorum sık sık. Nerede daha özgürsem, nerede daha özgür dolaşabiliyorsam oralara gitmeyi tercih ediyorum. Benim zaten bir ayağım yurt dışında temelli olarak Almanya'ya veya başka yere yerleşeceğim söz konusu dahi değil” dedi.

Mesut Yılmaz'ın Milliyet'ye yayımlanan haberine göre Tarkan, Küba seyahati ile ilgili, ''Uzun bir süredir aklımda var olan bir seyahatti. Umarım sizde bir gün gitme fırsatı bulursunuz. Tam anlamıyla harika bir yerdi. İçine kapanık birisi değilim her ne kadar böyle yansıtılsa da. Gezmeyi çok seven birisiyim. Tam tersine yerinde durduğum söylenemez''' sözleriyle anlattı.

Kendisi hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak ise magazin basınına kırgın olduğunu söyleyen Tarkan, ''Sizleri çok seviyorum. Bazen beni üzen haberler yapıyorsunuz ama bu sizi sevmediğim anlamına gelmez.'' dedi.