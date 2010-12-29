Tarkan: Allianoi’yi sulara teslim etmeyelim

T24 - Tarkan, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu’nun bir süre önce yaptığı “Bu işlere burnunu sokma” uyarısına inat, Allianoi için çağrıda bulundu.

Tarkan'ın Taraf gazetesine yaptığı açıklama (29 Aralık 2010) şöyle:

Çektiğim Allianoi fotoğraflarını paylaşmam ve bu konudaki düşüncelerimi dile getirmemle birlikte tartışmalar doğmuştu. Herkesin Allianoi için mücadele ediyor olması beni çok mutlu etmiş ve bir kurtuluş umudu olduğunu hissettirmişti.

O günden bu yana Allianoi ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ediyorum. Ancak görüyorum ki, o dönemdeki heyecan, herkesin Allianoi’yi kurtarma çabalarındaki yoğunluk biraz azaldı. Ve Allianoi yine yalnız kaldı.

Bize en çok ihtiyacı olduğu şu sıralarda yine onun yanında olma zamanı... Alliaoni, Hasankeyf gibi binlerce yıllık eşsiz tarihî eserler için yine elbirliği ile mücadele etme zamanı...

Allianoi için yürüyen yargı sürecinde 5 Ocak 2011 tarihinde bilirkişilerin oraya gideceklerini öğrendim. Bilirkişi ve mahkemeler, daha önce Allianoi’nin sular altında bırakılmamasına dair defalarca karar almış. Bu seferki kararın da bunlardan farklı olmamasını umut ediyorum ve diliyorum. Eğer bu süreçte mahkeme kararları beklenmeden Allianoi oldu bitti ile sular altında bırakılırsa yazık olur.

Allianoi tartışmasına taraf olmuş herkesi bu zorlu süreçte duyarlı olmaya davet ediyorum. Allianoi’yi sular altında kalmadan böylesi değerli bir tarihî mirası kurtaralım ve gelecek nesillere armağan edelim.

Umarım Allianoi için benim gibi düşünen milyonların sesi duyulur ve Allionai sular altında kalmaz.



