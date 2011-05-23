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Tarkan Allah’ın bir metrelik adamı

Hülya Avşar, Kral TV gecesinde ödül almaya gelmeyen Tarkan’a patladı.

23 Mayıs 2011 03:00

T24- Hülya Avşar, Kral TV gecesinde ödül almaya gelmeyen Tarkan’a patladı. Avşar, “Dangalak”, “Bir metrelik adam”, “Eşek herif”, “Onu boğabilirim” gibi ifadelerle Tarkan’ı bombaladı.




Tarabya’daki bir restoranda önceki akşam yemek yiyen Hülya Avşar, mekan çıkışında Tarkan’ı yaylım ateşine tuttu. Kral TV Müzik Ödülleri’nde Tarkan’a ödül vermek için sahneye çıkan ancak  sanatçı ödülünü almaya gelmediği için şoke olan Avşar Kızı, verdi veriştirdi. Hülya Avşar, Tarkan  hakkında şu sert ifadeleri kullandı:

* Bugün bir gazetede çıkan “Adam değil” lafını demedim ama çok saygısız, feci saygısız. Tarkan’ın böyle bir hakkı yok. Ben kalkıp ona böyle bir jest yapıyorsam gelip ödülünü alacak. Tarkan kim pardon? Nasıl böyle bir havaya soktular? Vergide birinci mi oldu? Okul mu yaptırdı?... Kendime kızıyorum o saygısıza ödül vermeye gittiğim için.

* N’oluyoruz be, kim be bu!   Aaa kim be bu!

* Ohh, içimde ne varsa döktüm hazır sizi yakalamışken, boğabilirim bile onu! Şu anda sakın karşıma çıkmasın. Bir metre boyunda sadece göbek atıyor diye bu kadar havaya  girmesin.

* Hem yaşça, hem de Hülya Avşar olarak ondan büyüğüm. Asena’ya daha çok saygı duyuyorum. Aaa dangalak! Çok sinirliyim, eşşek herif yaa! Sen kim oluyorsun da ödülünü almıyorsun dangalak! Bana sakın Tarkan’ı sormayın, Allah’ın bir metrelik adamı!

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