Tarımsal ilaçlamada drone dönemi

İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da çiftçilik yapan ziraat yüksek mühendisi Nazım Şafak, birçok alanda faydalanılan drone\'u tarımsal ilaçlamada kullanmaya başladı. Şafak, cihazın zamandan tasarruf gibi birçok faydasının bulunduğunu söyledi.

Birçok alanda kullanılmaya başlanan drone\'dan, artık çiftçiler tarafından tarımsal ilaçlamada da faydalanılıyor. Manisa\'da yaşayan yüksek ziraat mühendisi Nazım Şafak, Çin\'den, tarımsal ilaçlamada kullanılan drone satın alıp, tarlasında denemeler yaptı. Üzüm bağını drone\'la ilaçlayan Şafak, cihazı görüp talep eden bazı çiftçiler için de ilaçlama yapmaya başladı. Şafak, geleneksel yönteme göre hem zaman tasarrufu sağlayan, hem de çiftçinin tarımsal ilaçlarla temasını engelleyen drone\'un ilgi gördüğünü belirtti.

Drone ile ilaçlamanın faydalarına değinen Şafak, \"Geleneksel ilaçlama yöntemi, beraberinde birçok riski barındırıyor. Çiftçi doğrudan ilaçla temas ediyor. İstediğimiz yere, istediğimiz ilacı atamıyoruz. Sık ve fazladan ilaç kullanımı da geleneksel yöntemlerde zorunlu hale geliyor. Drone\'la ilaçlama, dünyada yeni gelişen bir sistem. Elektrostatik dediğimiz bir sistemle ilaçlama yapıyoruz. İlaca elektrik yükleniyor. Bitki pozitif, ilaç da negatif elektrikle yüklü olduğu için herhangi bir sapma ve bulaşmaya neden olmuyor. İstediğimiz yerde bulunan zararlıları hedefleyebilir ve ona uygun ilaçları kullanabiliyoruz. Ayrıca drone ile ilaçlama, tarlanın içinde traktörle dolaşmayı da engellediği için bitkiye fiziki zarar verilmesini engelliyor. İlaç maliyetleri de düşüyor. Yüzde 50 daha düşük ilaçlamayla çok başarılı sonuçlar elde ettik. Pamuk tarlasını 3\'üncü ilaçlama yapıyoruz. Diğer tarlalarda ise 8 ilaçlama yapıldı. Bu yeni bir teknoloji. Türkiye\'de ilk defa yapanlardan biri biziz\" diye konuştu.

Drone sayısını artırıp işlerini büyütmeyi hedeflediklerini kaydeden Şafak, \"Drone ile bir kalkışta 10-13 dekar arasında ilaçlama yapabiliyoruz. En büyük problem, pil problemi. Türkiye\'de pil üretimi ve ithalatıyla ilgili kısıtlamalar var. Yeterli miktarda pile sahip olamıyoruz. Diğer çiftçiler de drone almayı düşünüyor. İşi büyütmeyi hedefliyoruz. Üzerinde çalışılması gerekiyor. Tarım Bakanlığı\'nın, üniversitelerin ve Ar-Ge kuruluşlarının bu konu hakkında ciddi araştırmaları, doz denemeleri yapmasını bekliyoruz. Şu ana kadar yaptığımız çalışmalardan çiftçiler ve biz çok memnunuz\" dedi.

KENDİ DE ÜRETECEK

Drone\'un dünyada 3 ülkede üretildiğini dile getiren Şafak, tarımsal ilaçlamada kullanılacak drone\'ların üretimi için adım atmayı planladıklarını açıkladı. Şafak, \"Amerika, Çin ve Japonya\'da drone üretimi yapılıyor. Biz Çin\'den getirdik. Drone kullanmayı bilmiyordum. Teknoloji olarak bize yabancıydı. Açık alanlarda ve insan yoğunluğunun az olduğu yerlerde kullanma şansımız vardı. Drone\'u uçurmak için ziraat fakültesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ile görüşmelerimiz olumlu oldu. Tarımsal ilaçlamada drone üretimi için ciddi adımlar atılmalı. Biz, üniversitenin teknoparkında bir şirket kurup, yazılımını, teknolojik altyapısını oluşturup, üretim yapmayı hedefliyoruz\" diye konuştu.



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