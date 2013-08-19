Tarımsal ilaç devi şirketler iflasın eşiğinde

Mahkeme 40 milyon lira borcu olduğu bildirilen şirketler için tedbir kararı verdi. Faaliyetlerinin denetimi için kayyım atandı. Haklarında iflâs istenen bu şirketlerin, tarım ilacı imâlatında Turkiye'nin en büyük beş firması arasında yer aldığı açıklandı.



İflas erteleme, mali sıkıntı çeken şirketlerin 'kurtuluş yöntemi' olarak görülüyor. Bu yönteme 3 milyon mesubu bulunan İzol Aşireti'nin önde gelen isimlerinden biri başvurdu. Ankara Polatlı ve Şanlıurfa'da tesisleri bulunan Orham Kemal İzol'un, eski milletvekili Zülfikâr İzol'un da akrabası olduğu belirtildi.



Hurriyet.com.tr'de konuya ilişkin yayımlanan haber şöyle;

Cirosu 100 milyon lira

Yıllık 100 milyon lira cirosu bulunan İzol Kimya Tekstil San. A.Ş. ve Metropol Kimya için 23 Temmuz günü İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne iflas erteleme başvurusu yapıldı. Avukat Şevket Çelik’in şirket adına sunduğu başvuru dilekçesinde, şirketin borca batık olduğu vurgulandı. Dilekçede, şirketler hakkında tedbir kararı verilmesi durumunda, uygulanacak iyileştirme planları ile yeniden toparlanabileceği ifade edildi.

Savaş ve ambargo vurdu

Dilekçede, tarımsal ilaç üretimde Türkiye’nin en büyük ilk 5 firması arasında yer alan şirketlerin içine düştükleri mali darboğazın sebeplerinden bazıları olarak da, ticaret yapılan komşu ülkelerdeki ambargo ve savaş gösterildi. Buna göre, önemli ölçekte ürün satılan Suriye’ye, savaş nedeniyle, 2,5 yıldan bu yana ihracat yapılamadı. Yine, İran’daki ambargo nedeni ile bu ülkeye satılan malların parası tahsil edilemedi.

Mahkeme 'korumaya' aldı

Başvuru dilekçesi ve şirketin finansal yapısını inceleyen mahkeme, 25 Temmuz’da iki şirket hakkında tedbir kararı verdi. Şirketlerin denetimi için de, biri hukukçu diğeri mali müşavir iki isim kayyım olarak atandı. Bu kararla, şirketler alacaklara karşı korumaya alınmış oldu. Şirketler hakkında icra takipleri de durmuş oldu.

İlk beşte yer alıyor

Metropol Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tesislerden biri 2006’da Ankara Polatlı’da üretime alındı. Toplam 35 dönüm alan üzerinde faaliyet gösteren fabrikada 2010’dan bu yana, çevre ve halk sağlığı ilaçları da üretilmeye başlandı. Fabrikada üretilen 170 çeşit tarımsal ilaç bin 363 bayii aracılığı ile dağıtılıyor. Grubun bir diğer fabrikası ise Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Grup, tarımsal ilaç üretiminde Türkiye’nin en büyük ilk 5 şirketi arasında yer alıyor. Grup, ilaç üretiminin yanı sıra, dünya tarımsal ilaç devi Maya Agro’nun da Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Grup bünyesinde 200 kadar kişi çalışıyor.

Üç milyonluk aşiret

Ana yurtları Harzemşah İmparatorluğu olarak bilinen İzol Aşireti, 3 milyonluk mensubu ile Türkiye’nin en büyük aşireti olarak biliniyor. Türkiye’nin 15 iline dağılan İzollar’ın önemli bir bölümü Şanlıurfa’da bulunuyor. İki şirketi için iflas erteleme isteyen Orhan Kemal İzol aynı zamanda, eski Milletvekili Zülfikar İzol’un yakın akrabası. Konuya yakın kaynaklar, Orhan Kemal İzol’ün, aşiretin önde gelen isimlerinden biri olduğuna işaret ediyor.