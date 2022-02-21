Tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 45,61 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) verilerini açıkladı. Buna göre Tarımsal girdi fiyat endeksi aralıkta aylık yüzde 9,82, yıllık bazda ise yüzde 45,61 oranında arttı. Tarım-GFE, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,89 artış kaydetti.

Ana gruplarda aylık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 10,19 artış gerçekleşti. Yıllık bazda ise tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 31,91, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 47,85 artış gerçekleşti.

Yıllık en çok artış gübrede

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 16,22 ile malzemeler ve yüzde 16,98 ile veteriner harcamaları olarak gerçekleşti. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 152,42 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 69,89 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) olarak kaydedildi..

Aylık en yüksek artış makine bakım masraflarında

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,90 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 1,32 ile veteriner harcamaları olarak kaydedildi. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 19,27 ile makine bakım masrafları ve yüzde 18,20 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak gerçekleşti.