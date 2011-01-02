-TARIMSAL DESTEKLER YÜZDE 207 ARTIRILDI ANKARA (A.A) - 02.01.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2010 yılını, tarım ve hayvancılık alanında çok sayıda başarılı uygulama ile tamamladığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan ''2010 yılının bilançosu'' başlıklı yazılı açıklamada, geçen yıla ilişkin çalışmalar değerlendirildi. Açıklamaya göre, geçen yıl tarımsal destekler yüzde 207 artırıldı. 2003-2010 döneminde toplam 36,1 milyar lira nakit destek verildi. Bu uygulamalar sayesinde 2002 yılında 1 milyar 868 milyon lira olan toplam tarımsal destekler, 2010 yılında 5 milyar 792 milyon 408 bin 528 liraya ulaştı. Destek miktarlarının önemli bir bölümü üretim sezonundan önce açıklandı. Destekleme ödemeleri yılı içinde ve girdi kullanımının en yoğun olduğu dönemlerde yapıldı. Desteklerle üretim maliyetlerinin önemli bir kısmı karşılandı. 2010 yılında desteklerin maliyeti karşılama oranı; pamukta yüzde 50, ayçiçeğinde yüzde 39, buğdayda yüzde 24, soyada yüzde 51 oldu. -35 BİN ÇİFTÇİYE 2,5 MİLYAR FAİZSİZ KREDİ- Hayvancılık desteklerine özel önem verildi ve çeşitlendirildi. Faizsiz 7 yıl vadeli yatırım ve işletme kredi uygulaması başlatıldı. 1 Ağustos-15 Aralık tarihleri arasında 35 bin 892 çiftçiye 2 milyar 582 milyon lira kredi kullandırıldı. GAP ve DAP projeleri kapsamında 276 milyon lira yatırıma karşılık 81 milyon lira hibe desteğiyle 269 işletme kurularak, bu işletmelere 31 bin baş damızlık hayvan verilme süreci başlatıldı. Hibe oranları inşaatta yüzde 30, makine ve hayvan alımında yüzde 40 olarak belirlendi. Son 8 yılda hayvancılığa toplam 5,5 milyar lira nakit destek verildi. Toplam destekler içindeki payı yüzde 4'den yüzde 22'ye çıkarıldı. 2002 yılında 4 bin 300 adet olan 50 baş üzeri hayvancılık işletme sayısı 2010 yılında 19 bin 280'e ulaştı. Ülke için stratejik öneme sahip hayvansal ürünlerin üretiminde önemli artışlar sağlandı. Sütte yüzde 49, su ürünlerinde yüzde 161, beyaz ette yüzde 82, yumurtada yüzde 20, balda yüzde 10 oranında artışlar gerçekleştirildi. -YEM ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞLAR SAĞLANDI- Sağlanan desteklerle yem bitkileri üretim alanı 2002 yılında 1,2 milyon hektardan 2009 yılında 2,2 milyon hektara çıkarılarak kaba yem ihtiyacının yüzde 75'i karşılanır hale geldi. Son 7 yılda konsantre yem üretimi 5 milyon tondan 10 milyon tona yükseldi. 2006-2009 döneminde yıllık ortalama 2 milyonun üzerinde suni tohumlama yapıldı. Son 8 yılda 3,6 milyon dekar alanda mera ıslah çalışması yapıldı. İlk defa 2006 yılında başlatılan Tarım Sigortası uygulamaları çerçevesinde, o tarihten bu yana 1 milyon 160 bin poliçe kesildi, 227 milyon lira prim desteği, 275 milyon lira hasar ödemesi yapıldı. 2010 yılında 17 ürünün prim ödemesinde, havza bazlı destekleme modeline geçildi. 2010 yılında ilk defa don desteği ödemesi yapıldı. 23 ilde 44 bin çiftçiye 128 milyon lira, Sulama Yatırımlarına Faizsiz Kredi ve Hibe Uygulaması kapsamında da 1 milyar 244 milyon lira destek verildi. Bugüne kadar kredi ve hibe desteği uygulaması ile 137 bin çiftçiye ait yaklaşık 3 milyon dekar alan basınçlı sulama sistemleri ile sulamaya açıldı. Ülke için stratejik öneme sahip pek çok ürünün üretiminde önemli artışlar sağlandı. Örneğin; mısırda yüzde 100, çeltikte yüzde 139, kayısıda yüzde 43, kirazda yüzde 98, turunçgillerde yüzde 43 artış yaşandı. -178 BİN AİLEYE İSTİHDAM SAĞLANDI- Uygulamaya konulan yapısal değişim ve dönüşüm çalışmalarının en önemlilerinden birisi de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı oldu. Bu kapsamda bugüne kadar; bin 126 bitkisel ürün işleme paketleme tesisi, 621 hayvansal ürün işleme ve paketleme tesisi, 247 tarımsal ürün deposu, 191 alternatif enerjili sera, 214 soğuk hava deposu, 26 su ürünleri işleme-paketleme tesisi, 6 hayvansal gübre işleme tesisi, 529 toplu basınçlı sulama tesisi olmak üzere toplam 2 bin 960 proje tamamlandı. Yeni yılın ilk günlerinde de 3 binin üzerinde tarımsal ürün işleme tesisi tamamlanacak. Bu projelere 486 milyon lira hibe desteği verilirken, 29 bin kişiye de istihdam sağlandı. Ayrıca, makine-ekipman desteği kapsamında 77 bin 629 adet projeye 347 milyon lira hibe desteği verildi. Kırsal kalkınma yatırımlarına toplam 833 milyon lira hibe desteği verildi. Son 8 yılda bin 800 kooperatif projesine 1 milyar 551 milyon lira kredi tahsis edilerek 178 bin aileye istihdam sağlandı. -VERİMLİ PARSELLER İÇİN RADİKAL ÖNLEMLER- Tarımda verimliliği sağlamak amacıyla bölünemez parsel büyüklüğü önce 10 dekara daha sonra yüzde 100 artırılarak 20 dekara çıkarıldı. Böylece arazi parçalanmasına karşı çok önemli bir ilerleme kaydedildi. Aynı kapsamda arazi toplulaştırma çalışmalarına hız verildi. 1961-2002 döneminde 450 bin hektar olan toplulaştırmaya karşılık sadece son 8 yılda 691 bin hektar toplulaştırma yapıldı. Ayrıca, 2009-2010 yıllarında GAP bölgesinde 2 milyon 61 bin hektar, GAP bölgesi dışında ise 377 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 438 bin hektar alanda arazi toplulaştırma projelerinin ihaleleri yapıldı ve bunların uygulamalarının 2013 yılına kadar tamamlanması kararlaştırıldı. -47 MİLYON 'AJAN BÖCEK' ÇEVRE İÇİN ÇALIŞTI- Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çevreye duyarlı politikalara 2010 yılında da devam edildi. Çevre ve insan sağlığının korunması ve yanlış ilaç kullanımının önlenmesi için reçeteli zirai ilaç satışı uygulamasına geçildi, 11 bin teknik personele reçete yazma yetkisi verildi. Toplam zirai ilaç kullanımı 2002 yılında 55 bin ton iken, 2009 yılında 37 bin tona düşürüldü. Buğdayın ana zararlısı sünede havadan ilaçlama kaldırılarak, uygulamaya konulan etkin tedbirler ve biyolojik mücadele çalışmaları sonucunda 2002 yılında 901 ton olan ilaç kullanımı 2010 yılında 183 tona düşürüldü. Süne mücadelesinde 2005 yılından bu yana 4 milyon dekar alanda hiç ilaç kullanılmadan, biyolojik mücadele amacıyla 47 milyon faydalı (ajan) böcek salımı yapıldı ve 6 milyon fidan dikildi. 2010 yılında 1,1 milyon hektar alanda yapılan süne mücadelesi ile buğdayda kalite sorunu çözüldü ve ekonomiye yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlandı. İnsan ve çevre sağlığı açısından zararlı olan 157 bitki koruma ürünü aktif maddesi yasaklandı. Sertifikalı tohumluk kullanımı 150 bin tondan 377 bin tona ulaştı. 2005-2010 döneminde iç ve dış pazar taleplerine uygun çeşitlerle 1 milyon 92 bin dekar alanda yeni meyve bahçesi tesis edildi. -TÜBİTAK'IN EN FAZLA PROJESİNİ KABUL ETTİĞİ BAKANLIK- Ar-Ge çalışmalarına verilen özel önem çerçevesinde bu alana ayrılan kaynak 2002 yılında 11 milyon lira iken, 2010 yılında 61 milyon liraya çıkarıldı. TÜBİTAK tarafından projeleri en fazla kabul edilen bakanlık Tarım ve Köyişleri Bakanlığı oldu. Hayvan hastalıkları ile etkin mücadele yapılarak, Kuş Gribine karşı arilik sağlandı. Hayvan varlığının yüzde 90’ı yılda iki kez şap hastalığına karşı aşılandı. Türkiye'de ilk defa bir bölge, Trakya bölgesi şap hastalığından ari hale getirildi ve bu durum Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı ve Avrupa Birliği tarafından onaylandı. İlk defa küçükbaş hayvan kayıt sistemi oluşturularak bugüne kadar 20 milyon koyun ve keçi küpelenerek kayıt altına alındı. 2011 yılında küçükbaş hayvanların tamamı kayıt altına alınmış olacak. Yine 2010 yılında, küçükbaş hayvan varlığının 20 milyonu ilk defa koyun-keçi vebasına karşı bedelsiz olarak aşılandı. Hayvancılık destekleri hayvan hastalıkları ile mücadele şartına (aşı ve brucella) bağlandı.