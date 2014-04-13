Tarımda yaşanan don olayı 150 milyon TL'yi vurdu

Mart ayı sonunda gerçekleşen don olayı Türkiye’yi etkisi altına aldı. Birçok üründe verim kaybı yaşanırken, bazı ürünlerde kayıp yüzde 80’i geçti. Çifçilerden gelen şikâyetler üzerine harekete geçen Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yaklaşık 400 tarım eksperini sahaya sürdü. Yılbaşından bu yana TARSİM’e 73 bin ürün hasar ihbarı gelirken, bunun 64 bin ise son 1 haftada gerçekleşti. Geçen yıl tarım ürünleri hasarı için 386 milyon lira ödeme yapan TARSİM, son bir haftada gelen 64 bin başvuru için yaklaşık 150 milyon liralık ödeme yapacak.

Dönüm başına 1000 lira

Hasar ihbarında bulunan 64 bin poliçenin genelde kayısı ve fındık üreticilerinin oluşturduğunu söyleyen TARSİM yetkilisi, başvuruların tümünün onaylanması halinde çiftçilere yaklaşık 150 milyon liralık ödeme yapacaklarının altını çizdi. Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre yetkili, “Geçen yıl Manisa’da yaşanan don olayı üzerine bu bölgeden 11 bin başvuru gelmişti. Değerlendirmemiz sonucunda 11 bin başvuruya da olumlu cevap verdik” dedi. Dönüm başına ortalama 1000 lira ödeme yapıldığını belirten yetkili, Türkiye’de kayıtlı 3 milyon çiftçinin 1 milyonunun TARSİM’e ürünlerini sigortalattığını ifade etti. En çok talebin 1.5 milyarlık poliçe değeriyle buğday üreticilerinden geldiğini söyleyen yetkili, “Arkasından 1.1 milyar lira ile üzüm, 300 milyon lira kayısı, 280 milyon lira ile fındık geliyor” dedi.

En pahalı sigorta kayısı için ödeniyor

Ürünün cinsine ve bulunduğu yere göre TARSİM’e yapılan sigorta ödemeleri değişkenlik gösteriyor. Buğday için dönüm başına 4 lira ödeme yapılırken, kayısıda bu ödeme 210 liraya kadar çıkabiliyor. Portakal için ödenen rakam 100 lira, fındık için ise dönüm başına 28 lira.

3 milyon

Türkiye’de kayıtlı çiftçi sayısı

1 milyon

TARSİM’e ürünlerini sigortalatan çifçi sayısı

73 bin

Yılbaşında bu yana TARSİM’e başvuran çiftçi sayısı

64 bin

Son 1 haftada don olayından sonra TARSİM’e başvuran çiftçi sayısı

386 milyon

Geçen yıl oluşan zarar sonrası TARSİM’in çiftçilere yaptığı ödeme miktarı

150 milyon

1 haftada hasar başvurusu yapanlara ödenecek miktar

