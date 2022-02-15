Tarımda üretici enflasyonu 11 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre tarımda üretici enflasyonu ocakta aylık bazda yüzde 14,83, yıllık bazda ise yüzde 52 oranında artış kaydetti. Tarım-ÜFE'de bu verilerle birlikte hem aylık hem de yıllık bazda 11 yılın zirvesine çıktı.

Tarım-ÜFE'de on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 26,55 artış gerçekleşti.

Aylık bazda sektörler incelendiğinde; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 8,19, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 14,96 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,20 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 13,42, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 15,34, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,64 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış turunçgillerde

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 14,81 ile turunçgiller ve yüzde 22,88 ile çeltik oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 147,56 ile lifli bitkiler, yüzde 69,20 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 64,34 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Aylık en çok artış sebzede

Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 1,68 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 3,74 ile çeltik oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 37,47 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 17,69 ile lifli bitkiler oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt grup ise yüzde 0,52 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 0,32 ile yağlı meyveler oldu.