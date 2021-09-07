Bakan Pakdemirli, "3 ay içinde hazır"demişti'; elektrikli traktör projesi hayata geçirilemedi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından tanıtımı yapılan Elektrikli Traktör Projesi ile Kulak Küpesi Projesi aktarılan milyonlarca lira fona rağmen gerçekleştirilemedi.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre, iki yıl önce prototipi tanıtılan elektrikli traktör projesi hâlâ hayata geçirilemedi. Bakan Pakdemirli, yılbaşında yaptığı açıklamada “İlk 3 ay içerisinde elektrikli traktörümüz hazır” demesine rağmen henüz seri üretime geçilemedi. Projeyi TİGEM ve Strateji Daire Başkanlığı fonladı, Ziraat Bankası da ortak olakan Pakdemirli'nin olduğu büyükbaş hayvanlar için tasarlanan yeni tip kulak küpesi projesi ise hayata geçirilemedi.