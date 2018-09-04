Tarım ve Orman Bakanlığı, kasap köftede 10 kilo sınırını kaldırıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, kasaplarda önceden hazırlanmış kasap köftenin satılmasına getirdiği sınırını kaldırıyor. Kasaplar, hazırladıkları köfteleri serbestçe satabilecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, İlk olarak 2012’de kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılmasına yasak getiren Tarım ve Orman Bakanlığı, önceden hazırlanmış kasap köftenin satılmasına da yasak getirmişti. Sonrasında yasak yumuşatılarak 10 kilograma kadar kasap köftenin yapılıp, satılmasına müsaade edilmişti.

Şimdi ise Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre 2012’de yayımlanan et tebliğindeki kırmızı ve beyaz etin karıştırılarak satılması yasağının devam ettiğini ancak yeni hazırlanan taslakta vatandaşı ilgilendiren değişiklikler bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu tebliğin yürürlüğe girmesiyle ette yağ oranının yüzde 25’i geçemeyeceğini belirten yetkililer, şu bilgileri verdi: “Kırmızı etten yapılacak köftede, hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve soya kullanılamayacak. Daha önce denetimde yaşanan sıkıntılar nedeniyle mekanik ete getirilen (makine ile kesilen etler) yasak bu tebliğ ile kaldırılacak ve 160 bin ton etin çöpe gitmesi engellenecek.

Daha önce denetlemelerdeki sıkıntılar nedeniyle kanatlıların mekanik etle kesimlerinde kemikler de ete girebiliyordu. Bu olmasa bile kemik çevresinde kalan etler ciddi bir miktar oluşturuyordu. Gelişen teknoloji kemik çevresinde et kalmasını minimuma indirdi. Ayrıca artık denetlemeler tam olarak yapılabildiğinden ete kemik girmesi de engellendi. Bu nedenle kanatlılarda mekanik et kesimi artık serbest. Günlük 10 kilo sınırı getirilen kasap köfte de artık serbestçe satılacak.”

Çiğ etler ve sakatatın birbiriyle temas etmeyecek şekilde muhafaza edilerek sevk edilmesine ve piyasaya arz edilmesine de onay veren tebliğin diğer ayrıntıları ise şöyle: “Çiğ kanatlı eti, kanatlı kıyma, hazırlanmış kanatlı eti karışımları ve kanatlı eti ürünlerine deri olarak sadece kanatlı karkası üzerindeki kanatlı derisi katılabilecek.