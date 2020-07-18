Son günlerde geyiklerin avlanması için yapılan ihalelerle gündemde olan Tarım ve Orman Bakanlığı, 2020 yılının ilk 7 ayında Türkiye’nin dört bir yanında hayvanların avlanması için 21 ihaleye çıktı. Toplamda 189 yaban keçisi, 11’i yaban koyunu, 70’i geyik ve 27’si ceylan olmak üzere 297 hayvanın avlanması için ihale ilanı verildi. Ayrıca kınalı keklik, yaban tavşanı ve yaban domuzunu 10 yıllığına avlanması için de ihaleye çıkıldı. İhalelerin toplam bedeli ise 17 milyon 145 bin 42 lira 48 kuruş.

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan, ihaleler kapsamında kuşların da olduğunu belirterek, "Kuşların popülasyonundaki azalma doğanın dengesini değiştiriyor. Zirai mücadele için senede 2 milyar dolar harcanıyor. Fare için 8 tona yakın çinko sülfat, 350 bin ton da süne ve kımıl mücadelesi için sarf ediliyor ve insanlar için zararlı. Oysa bıldırcın, çil, keklik gibi av hayvanlarının çoğaltılmasıyla sağlıklı biyolojik mücadele mümkün. Olaya ekonomik açıdan bakılacak olsa bile ihalelerden elde edilecek 17 milyon lira ile zararlarla mücadele için harcanan 2 milyar doların da yetkililer tarafından teraziye vurulmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Bakanlığın nesli tükenmekte olan hayvanlar için de ciddi miktarda para harcamak zorunda kaldığının altını çizen Sayılgan, "Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ceylanların yerine yenisini koyabilmek için ceylan üretme merkezine 2012-2017 yılları arasında 718 bin lira, kelaynak üretme merkezine 2 milyon 962 liralık masraf yapılmış. Üstelik avcılıktan elde edilen gelir ile doğanın sağladığı yaşamsal imkanlar arasında uçurum var. Mesele sadece para meselesi değil. İnsanlar ve hayvanlar için varoluş meselesi. Bir hayvan türü yok olduğu zaman zincirleme bütün ekosistem etkilenir. Paranın yenilebilir bir şey olmadığını acı şekilde tecrübe edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve devlet misafirlerine ücretsiz avlanma imkanı sağlanıyor"

Sayılgan, diplomatlar, uluslararası kuruluş temsilcileri ve devlet misafirlerine ücretsiz avlanma imkanı sağlandığını da vurgulayarak, "İsminde doğa kelimesi geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün görevi bu ülkenin yaban hayatını korumak. Bu ülkenin yaban hayvanlarını yabancı misafirlere bu hayvanların canını sunmak olmamalı" dedi.

Bakanlık 21 ihale yayınladı

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de 17 yaban keçisi, Sivas’ta 11 yaban keçisi, Malatya’da 2 yaban keçisi, Kahramanmaraş’ta 3 yaban keçisi ve yine Kahramanmaraş’ta 2 kızıl geyik olmak üzere toplam 35 hayvanın avlanması için ihaleye çıktı. Gelen tepkilerin ardından ihale iptal edildi. Tarım Ve Orman Bakanlığı Eskişehir Şube Müdürlüğü, 18 adet kızıl geyik için ihaleye çıktı, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi ihalenin yürütmesini durdurdu.

Bakanlığın hayvanların avlanması için çıktığı diğer ihaleler şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğü, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin ve Niğde’de 97 adet yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş Döner Sermaye İşletmesi, Kahramanmaraş’ta 2 kızıl geyik ve 3 adet yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü, Çorum’da 4 kızıl geyiği

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya Şube Müdürlüğü, Antalya’da 10 yıllığına yaban domuzu

Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Döner Sermaye İşletmesi, Adıyaman’da 11 yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa’da 9 ceylan

Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü Afyon Şube Müdürlüğü, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir’de 35 kızıl geyik

Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Başkent’te 3 kızıl geyik, 1 yaban koyun

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Şube Müdürlüğü, 25 yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Bolu Şube Müdürlüğü, Bolu’da 6 kızıl geyik

Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve Karaman’da 10 yaban koyunu ve 8 yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Döner Sermaye İşletmesi, Adıyaman’da 11 adet yaban keçisi

Tarım ve Orman Bakanlığı 3.Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa’da 18 ceylan

Tarım ve Orman Bakanlığı 13. Bölge Müdürlüğü, Erzurum’un 10 yıllığına kınalı keklik ve yaban tavşanı

TIKLAYIN - Eskişehir’de 18 geyik ihale ile vurulacak

TIKLAYIN - Tepkiler sonuç verdi; Tunceli'de dağ keçilerinin avlanması için açılan ihale iptal edildi