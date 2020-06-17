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Çevre

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ormanlarımızı artık İHA'lar gözetleyecek

17 Haziran 2020 13:37

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanların artık insansız hava araçları tarafından gözetleneceğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Bu sayede sahadan alınan görüntüler canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır" dedi.

"İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, 361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir" diyen  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ayrıca şunları ifade etti:

"Anayasa'nın 169. maddesi gereği, yanan orman alanları Anayasamızın güvencesi altındadır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanı başka bir amaç için kullanılmamıştır ve kullanılmasına bundan sonra da müsaade edilmeyecektir."

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