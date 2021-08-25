Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin danışmaları hakkında suç duyurusunda bulunuldu

HKP, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve danışmanları Metin Çamlı ve Arif Barata hakkında suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve danışmanları Metin Çamlı ve Arif Barata hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi”, “Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi”, “Suçluyu Kayırma” ve “İrtikâp” suçlarını işlediklerini belirterek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

657 sayılı Devlet Memurlar Kanununda belirtilen memur olarak atanabilme şartları hatırlatılan dilekçede, “Belirtilen kriterleri taşımadığı aşikâr olan şüpheliler, aynı zamanda aldıkları aylık 11.000 TL maaşla kamu malına da zarar vermiş olmaktadırlar. Bu nedenle yapılacak yargılama sonucunda başta maaşlarının iadesi olmak üzere danışmanlık yaptıkları alanda kendilerine ve çevrelerine TCK m. 250 irtikâp suçunu işleyerek menfaat sağladıkları tüm gelirlerinin kamu zararı olması sebebiyle faiziyle alınması gerekmektedir” denildi.

HKP avukatları dilekçede, Pakdemirli, Çamlı ve Barata hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep etti.

"Suç makinesi"

Suç duyurusuna ilişkin HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ayça Okur açıklama yaptı. Halkın Kurtuluş Partisi olarak bir suç duyurusunda daha bulunmak durumunda kaldıklarını belirten Okur, Bakan Pakdemirli’nin danışmanlarının "bir suç makinesi" olduğunu söyledi.

Pakdemirli’nin onlarca danışmanı olduğuna dikkat çeken Okur, “Hepsine kamu malını peşkeş çekiyorlar. Ama öyle iki tanesi var ki, bunların toplam suç kaydı 111 tane. Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Ve yaptıkları danışmanlık ile kendilerine şahsi menfaat sağladıkları da su götürmez bir sonuç olarak karşımızda duruyor. Nedir bu suçlar: İhaleye fesat karıştırma, tehdit, hırsızlık, kasten adam öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal. Daha ne olsun. Tümü de yüz kızartıcı ve kasten işlenen suçlar. Bu gerçeğin açığa çıkmasıyla yaptıkları savunma ise içler acısı. İnkâr değil: Yaptık ama adli sicil kaydımız yok. Şu aymazlığa, rahatlığa bakar mısınız? Onların bu rahatlığının nereden geldiğini biz çok iyi biliyoruz: Bu danışmanları atayan Bakan da, Bakanı atayan da aynı yolun yolcusu çünkü. Balık baştan kokar. Onların reisleri de kriminal varlık. AKP İktidarını oluşturanların tümü kriminal çete örgütünün üyeleri. Tümünün yargılandığı aynı nitelikte yüz kızartıcı suçtan sicilleri var. Hangi birini sayalım. Diploma nerede desek başlangıç için yeter herhalde” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN | "Bakan Pakdemirli'nin danışmanlarından birinin 64, diğerinin ise 47 suç kaydı var" iddiası