Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sel bölgesinde: Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel felaketiyle sarsılan Karadenizlilere, "Vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" uyarısında bulundu.

Artvin'in Arhavi ilçesinde selden etkilenen alanlarda incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, vatandaşlarla görüştü, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



Bölgede yağışların süreceğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bugün de Rize, Artvin ve kuzey bölgelerinde yağış bekliyoruz. Bu yağışlar geçen günlerde aldığımız yağışlar kadar fazla olmasa da toprağın doygun olmasından dolayı tekrar vatandaşlarımızı taşkın ve sel durumlarına karşı uyarıyoruz. Hayatın normale dönmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz, yarına kadar bu çalışmaları bitiririz.



Akabinde de hem Rize hem Artvin’de hızlı bir şekilde yapılacak ihaleyle 20 kilometre kadar duvar tahkimatlarını yapacağız. Rize’de 87 taşkın koruma tesisi, Artvin’de de 67 taşkın koruma tesisi aktif şekilde çalışıyor. Eğer ana derelerde bugüne kadar yapılmış tahkimatlar olmasaydı, bölgemizde daha büyük sorunlarla karşılaşabilirdik. Bu konuda tedbir almaya devam edeceğiz" dedi.

"Beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek"

Sel ve heyelanları önleme adına çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Pakdemirli, "Devlet bu kadar yatırım yapmış, bu kadar daha yapsa bunları tamamen engelleme imkanımız olmayacak. Çünkü ister istemez bu taşkınlar beklenmedik bir şey. Dün burada beklenmeyeni yaşadık ve bunlar devam edecek. Karadeniz zor bir coğrafya, küçüklü büyüklü 120 bin dere var. Bu derelerin hepsini tahkim edemeyiz. Önce vatandaşımız kendini korumanın yollarını arayacak, derelerden uzak durmanın yollarını arayacak. En azından taşkın ve sel anlarında derelerden uzak durmanın yollarını arayacak" dedi. (DHA)

TIKLAYIN | Sel sonrası göle dönen Artvin'in Arhavi ilçe merkezi havadan görüntülendi