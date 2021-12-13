Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ekonomik değerlere bakıldığında, Türkiye'nin döviz dışında meselesi yok gibi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm dünyada "gıda terörü" estiğini belirterek, "Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var" dedi. Bakan Pakdemirli, ekonomik değerlere bakıldığında, Türkiye'nin döviz dışında meselesi olmadığını savundu.

Pakdemirli, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sürecini, dünyanın henüz atlamadığını ve etkilerinin sürdüğünü belirtti.

Dünya genelinde bir gıda terörü olduğunu ifade eden Pakdemirli şöyle konuştu: "Henüz bu maskeleri ağzımızdan çıkartamadık, halen maskelerle devam ediyoruz. Gerçekten tüm dünyada bir gıda terörü esiyor. Gıda fiyatları girdi fiyatları bütün fiyatlarda ciddi bir artış var. Maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artış var.



Belirli yerlerde kuraklık, belirli yerlerde üretim azlığı var ama bugünkü fiyatların artışını ortaya koyacak bir şey yok. Buğdayın fiyatı bir buçuk-iki misline, ayçiçeğin fiyatı dünya piyasalarında iki misline, gübre 3-4 misline gelmiş durumda. Bakanlık olarak şöyle bir öngörü yapıyoruz; pandemiyle ilgili riskler ortadan kalktığı zaman, dünyadaki fiyat karmaşasının doğru ve düzgün bir yere geleceğini düşünüyoruz."

Pakdemirli, fiyatların artışına işaret ederek şubat ayından itibaren değişikliklerin olmasını beklediklerini anlatarak, şöyle devam etti: "Böyle bir dönemi tüm dünyada idare etmek zordu ama AK Parti'nin güçlü iktidar kadrolarıyla bu dönemi önemli problem olmadan atlattık. Belki gıda artışları oldu ama burada en önemli mesele dar gelirlinin meselesini çizmekti. Arkadaşlarımızla başta Cumhurbaşkanımızın emriyle dar gelirlinin gelir meselesini çözmek kaydıyla bir nebze de olsun vatandaşı rahatlatma cihetine giriyoruz. Yakın bir zamanda bu işlerin de yavaş yavaş geriye doğru çözüleceğine inanıyorum"

Pakdemirli, hükümetin, dünyada devam eden enerji, tarım, su kıtlığı, gıda kıtlığı, yangınlarla mücadele gibi konularda önemli performans gösterdiğini dile getirdi.

"Ekonomik değerlere bakıldığında, Türkiye'nin döviz dışında ana meselesi yok gibi"

Ekonomik değerlere bakıldığı zaman Türkiye'nin döviz artışındaki meselenin ekonomideki ana meselesi gibi göründüğüne atıfta bulunan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Türkiye’de ekonomik değerlere baktığımızda döviz dışında Türkiye’nin en ana meselesi yok gibi görünüyor. Hep birlikte bunların üstesinden geleceğimizden emin olmanızı istiyorum."