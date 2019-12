-TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 09.11.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Türkiye'nin et açısından dışa bağımlı olmasını istemediklerini, üretimi daha iyi bir noktaya getirmeye çalıştıklarını söyledi. Eker, ''Bugün acil ihtiyaç var. Piyasanın ateşini düşürmek için ithalat yapıyoruz'' dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün bütçeleri kabul edildi. Bütçe üzerinde konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, GAP'ın, AK Parti iktidarları döneminde yeterli desteği göremediğini öne sürdü. Gübre fiyatlarında artış yaşandığını belirten Köse, ekime başlayacak üreticinin zor durumda kaldığını ifade etti. Gübre, mazot ve tarımsal ilaçta fiyatların arttığını, bu nedenle bölgede çiftçinin zor durumda olduğunu belirten Köse, ''GAP'ın özel önlemlerle desteklenmesi gerekiyor. Tarımsal eğitime önem verilmeli ve alternatif ürün projeleri geliştirilmelidir'' dedi. AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budak, muhalefetin, eleştiri yapmanın yanında öneriler de getirmesi gerektiğini söyledi. Çiftçilerin kredi alamadı ve icralarla karşı karşıya kaldığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Budak, aslında kullanılan kredi miktarının ve borçların geri dönüşünün arttığını söyledi. Türkiye'de özellikle küçük üreticinin dikkate alınması gerektiğini belirten Budak, bunun et ve süt politikası açısından da önemli olduğunu ifade etti. -''YÖRÜK AÇILIMI''- MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Bakan Eker'in ''kurbanlık ithal eden bakan olarak tarihe geçeceğini'' söyledi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, verilen desteklerle çiftçinin belli bir noktaya geldiğini ifade etti. Narenciye üreticilerinin sıkıntıda olduğunu belirten Er, özellikle limon üreticisine acilen ihracat desteği verilmesi gerektiğini dile getirdi. Er, ''Yapılmazsa felaket olur'' dedi. Yörük Sarıkeçililerle ilgili sorunları da dile getiren Er, yerleştirilmeleri konusunda yasal düzenleme yapılmasını istedi ve ''Biraz da yörük açılımı yapalım'' diye konuştu. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, Bakan Eker'in sunuş konuşmasında dile getirdiği tablo ile çiftçinin tablosunun uyuşmadığını, çiftçilerin zor durumda, umutsuz ve mutsuz olduğunu, toprağını elden çıkardığını söyledi. Kurban ithalatı yapılmasının kabul edilebilir bir şey olmadığını ifade eden Kutluata, ''Meclis lokantasında yediğimiz yemeklerden de çekinir hale geldik, 'acaba ithal mi' diye'' şeklinde konuştu. -BAKAN EKER- Eleştirileri ve soruları yanıtlayan Tarım Bakanı Eker, süt tozu ithalatının, AB ile yapılan ticaret anlaşması kapsamında yapıldığını, anlaşmanın nihai ürünü AB pazarına sunulan içinde süt tozu kullanılan ürünlerin, AB'den alınması ile ilgili olduğunu bildirdi. Dünyada her ülkenin bir şekilde ithalat ve ihracat yaptığını belirten Eker, şöyle devam etti: ''Biz buğday ithal ediyoruz. Ama biz bu buğdayı ekmeklik, tohumluk, yemlik ihtiyacı için ithal etmiyoruz. Bizim ürettiğimiz buğday, kalitesi itibarıyla belli bir noktaya geldi. Dolayısıyla 18 milyon ton buğday ürettiğimizde Türkiye'de ekmeklik buğday, yemlik ve tohumluk buğday ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Gerisini ihraç ediyoruz. İthal etiğimiz de doğru. Ama o ithalatı ihracat için yapıyoruz. Türkiye buğday unu ihracatında dünyada bir numara. 2002 yılında Türkiye, bu konuda 11'inci sıradaydı. Eskiden ekmeklik buğdayımızı ithal diyorduk. Türkiye bugün 18 milyon ton buğday ürettiği zaman bile kendine yetiyor. İthalat da yapıyor, işliyor ve para kazanıyor bu ülke.'' Bakan Eker, dünyada ''Ben her şeyi satarım ama hiç bir şey almam'' diyen bir ülke olmadığını kaydetti. Domates güvesi konusunda yeterli tedbir alınmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlarken de Eker, açık alanda yapılabilecek çok şeyin olmadığını, eğitim ve alınabilecek diğer tedbirler açısından gerekenin yapıldığını söyledi. Tarımın, çok temel sorunları olan bir alan olduğunu ifade eden Eker, ''Aslolan şudur, biz devraldığımızda verimlik durumu neydi, şimdi ne'' diye konuştu. Eker, buğday maliyetinin ton başına 437 TL olduğunu, TMO'nun ton başına 550 TL'den alım yaptığını, ton başına 103 TL de destek verildiğini ifade ederek, ''Buğday üreticisi mağdur edilmemiştir'' dedi. Kurbanlık ithalatı konusundaki eleştirileri de yanıtlayan Eker, ithalatın Anadolu'dan Trakya bölgesine şap hastalığı geçmesi ihtimaline karşı sadece o bölge için yapıldığını söyledi. İthal edilen etlerin sağlık koşullarına sahip olmasını şart koştuklarını, ülkelerin garanti vermesini istediklerini, Türkiye'den giden ekiplerin bu konuyu incelediğini ve İslami usullere göre kesim yapılmasını sağladıklarını anlatan Eker, sınırda ayrıca veterinerlerin kontrol yaptıklarını kaydetti. Türkiye'nin et açısından dışa bağımlı olmasını istemediklerini belirten Eker, ''Üretimi daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Orta ve uzun vadede bunun etkileri görülecektir. Bugün acil ihtiyaç var. Piyasanın ateşini söndürmek lazım. İthalatı, piyasayı regüle etmek için yapıyoruz. İthalat sonsuza kadar sürecek değil'' diye konuştu.