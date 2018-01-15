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Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyatları 2017 yılında yüzde 17.30 yükseldi

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyatları 2017 yılının tamamında yüzde 17

15 Ocak 2018 13:35

İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Tarım ürünleri üretici fiyatları 2017 yılının tamamında yüzde 17.30 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyatları, Aralık ayında aylık bazda yüzde 1.35, yıllık yüzde 17.30 ve 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 13.07 arttı.
Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda,
- tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1.17
- balıkçılıkta  yüzde 21.60 artarken,
- ormancılık ürünlerinde yüzde 8.62 azaldı.
Fiyatlar aylık bazda;
- tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.96,
- canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0.98 artarken,
- çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0.32 azaldı.
Fiyatlyar alt tarım gruplarından;
- tropikal ve sub-tropikal meyvelerde yüzde 3.24,
- çeltikte yüzde 2.69,
- canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 2.25,
- yağlı meyvelerde yüzde 1.10 artarken,
- turunçgillerde yüzde 1.60 azaldı. (Tablo - Grafik)

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