-Tarım ürünleri ihracatı 9 aylık dönemde arttı ANKARA (A.A) - 28.10.2011 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım ürünleri ihracatının, Ocak-Eylül 2011 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 arttığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, tarım ürünleri ihracatının 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 22,1 artarak 10 milyar 649 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Ocak-Eylül 2011 döneminde bir önceki döneme göre ihracatında artış görülen ürün gruplarına ilişkin, ''Meyve-sebze ve kabuklu yemişler yüzde 13,4'lük artışla 2 milyar 419 milyon dolara, değirmencilik ürünleri yüzde 66,5'lik artışla 824 milyon dolara, şeker ve şeker mamulleri yüzde 21,1'lik artışla 338 milyon dolara, meyve-sebze konserveleri yüzde 9,6'lık artışla 1 milyar 113 milyon dolara, makarna ve diğer unlu mamuller yüzde 28,3'lük artışla 721 milyon dolara yükseldi'' denildi. Açıklamada, 2011 yılı Ocak-Eylül döneminde tarımsal ham madde ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,9 artışla 784 milyon dolara yükseldiği de kaydedildi.