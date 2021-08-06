Tarım Orman-İş Başkanı: 200 bin hektar alan yanmış durumda

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş yangının mevcut durumunu, muhafaza memurlarının yaşadıklarını ve organizasyonda gördüğü eksikleri RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Durmuş, yangınla kaybolan alanların boyutunu “Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla ilinde 80 bin hektar alanın yandığını belirtti. Tespit ettiğimiz 200 bin hektar, belki onun da üzerinde bir alan yanmış durumdadır” diye açıkladı.

"Neden önlemler alınmadı? Bu bir tercih meselesidir"

İklim koşullarının yangına çok elverişli olduğunu belirten Durmuş “Sıcaklık 40’ın üstünde, nem oranı yüzde 10’larda, zaman zaman rüzgar esiyor. Bunlar yangın için olumsuzluk, her an müsaade edip körükleyebilir. Bu yıl tarihin en riskli dönemini yaşadık. Yangınların bu kuşakta çıkmış olması rastlantı değildir. Etkili olmasındaki temel neden iklim koşullarıdır. Neden önlemler alınmadı? Bu bir tercih meselesidir. Bizim Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı enstitülerimiz var. Burada yüzlerce akademik kariyeri olan çok deneyimli arkadaşlarımız çalışıyor. Çok iyi uzmanlar ama atıl durumda. Hiçbir alanda çalışmamış, bilgisi ve deneyimi olmayan insanlar ahkam kesiyor” dedi.

"Bölge müdürlüklerinde yangın işçisi alım mülakatı yapılıyor, bu 6-7 ay önce yapılmalıydı"

Durmuş, yeni alınan yangın işçilerinin eğitim görmeden sahada çalışmasının yol açabileceği sıkıntıları “Bu hafta başından itibaren bölge müdürlüklerinde yangın işçisi alım mülakatı yapılıyor. Bu 6-7 ay önce yapılmalıydı. Emekçiler önce eğitime tabii tutulmalı sonrasında hazırlıklı olarak alana verilmeliydi. İşe aldığımız adamı yarın yangına gönderirsek bu bir iş cinayeti olur ve öyle de oluyor. Koruyucu elbiseleri yok, müdürlük bir tişört vermiş” diye ifade etti.

"Bir arkadaşımız yaşam mücadelesi veriyor çünkü giydiği elbise polyesterdi"

Durmuş, muhafaza memurlarının yaşadığı zorlukları aktardı:

“Arkadaşlar şikayet ediyorlardı: 7-8 gün boyunca ayakkabılarını çıkarmamışlar. Çıkarınca ayakları yara içinde, bunların fotoğraflarını basında da paylaşacağım. Kullanılması gereken kremin ismini aldık. Muğla Belediyesi’ne ulaştım. Osman Başkan ‘ne kadar ihtiyaç varsa ben alayım’ dedi. Alıp o arkadaşlara dağıtacağız. Bir muhafaza memuru arkadaşımız Denizli yangınında birinci derece yandı. Eskişehir Tıp Fakültesi’nde yaşam mücadelesi veriyor. Neden biliyor musunuz? Giydiği elbise polyesterdi. Bazı yardım kuruluşları tişörtler getirip dağıttılar. Orman emekçilerine amirleri giymemelerini tembih etti. Üzerindeki parçalanmış, ormana dalıyor. Dallar yırtabiliyor. Bunların yenilenmesi lazım en azından sağlıkları için gerekir. Maalesef yok.”

"Havaalanlarında bekletilen uçaklar var"

Başka ülkelerden Türkiye’ye gelen yardımları aktaran Durmuş “Azerbaycan’dan 100’e yakın iş makinası, arazöz ve ilk müdahale aracı geldi. Manavgat, Marmaris ve Taşağıl’da onlar konuşlandırıldı. Yurtdışından birçok uçak geldi. Ne hikmetse bazıları hiç kalkmadı. Havaalanlarında bekletilenler var. Zannedersem İran’dan gelen bir uçak Gazipaşa’da bekliyor. 1-2 uçak çok yüksekten bırakıyor, inemiyor. Hareket kabiliyeti zayıf diye duyduk. Askeri helikopterlere bambu denen suyu alan kova takıldı. Ona göre dizayn edilmediği için çok yüksekten bırakıyor. O sıcakta inene kadar maalesef buharlaşıyor. İspanya’dan gelen bir uçak var. Bizim Türk Hava Kurumu’nun uçakları ile aynı” diye konuştu.