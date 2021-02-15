“Tarım Meslek Lisesi” yapılması için bağışlanan araziye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi villa yapacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şubat ayı meclisinde, bölge halkının “Tarım Meslek Lisesi” yapılması için bağışladığı 981 bin 560 metrekarelik kamu arazisinin, villa yapımı için imara açılmasına karar verildi. Karara tepki gösteren CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Vatandaşın tarımsal eğitim için verdiği bu araziler yine yandaşlara peşkeş çekilecek” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin (KBB), son meclis toplantısında, 1960’lı yıllarda Tarım Meslek Lisesi yapılması için, bölgenin köylüleri tarafından bağışlanan Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli bölgesindeki 981 bin 560 metrekare alanlı kamu arazisinin konut arazisine çevrilmesi önerildi. CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin itirazına karşın teklif AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Söz konusu araziye 700 villa yapımının planlandığı öğrenildi.

Okul yerinde ahır

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'nün haberine göre, arazinin imara açılmaması için uzun süredir mücadele eden CHP’li Özer, 1960 yılına dayanan okul projesini ve arazinin hikâyesini anlattı.

Özer, “1960 yılında Ziraat Teknik Okulu yapılması için 94 yurttaş yaklaşık 1 milyon metrekarelik arazisini bağışlarken, arazisi olmayan vatandaşlar da nakit bağışı yaptı. Kısa sürede okul faaliyete geçti ve öğrenciler hem teorik hem de pratik eğitim aldı. 1984’te anlaşılmaz bir şekilde eğitim öğretime son verilirken, okul binası ve arazisi de kaderine terk edildi. 2008’de ise dönemin AKP il Başkanı Ömer Dengiz’in de içinde bulunduğu bir grup AKP’liye kiralandı. Dengiz ve arkadaşları Ziraat Teknik Okulu’nun yerine ahır yaptı. 15 Temmuz sonrasında ise Ömer Dengiz FETÖ’den yargılanınca bu arazi yeniden devlete geçti. Sonrasında ise bu alan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı ilan edildi. Şimdi de Kayseri Büyükşehir Belediyesi bir zamanlar Ziraat Teknisyeni yetiştiren okulun bulunduğu arazide villa yapmak için harekete geçti. AKP’nin bu villa sevdasını anlamakta zorluk çekmiyoruz. Çünkü onlar için her şey gösteriş, her şey rant” diye konuştu.

"Belediye para kazanacakmış"

Özer sözlerine şöyle devam etti: “Geçen yıl Talas ilçesinde de kapalı ihale usulü ile 221 adet villa parselinin tanesi AKP’liler tarafından 100 bin liraya satın alındı. Villa parsellerini satın alan AKP’liler daha sonra bu parselleri 300 bin liradan satılığa çıkarttı. Burada da aynı şekilde şimdi vatandaşın tarımsal eğitim için verdiği bu araziler yine yandaşlara peşkeş çekilecek. Buraya 700 villa yapılacak ve belediye para kazanacakmış. Tarımda ülkemizi ithalata mahkûm edenlerin tek düşündüğü tek şey beton rantı. Özellikle pandemi döneminde gıda güvenliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmışken, AKP’liler villa peşinde, rant peşinde koşmaya devam ediyor.”