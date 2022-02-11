Tarım Kredi Kooperatifi gübreye yüzde 30 indirim uyguladı

Tarımda kullanılan gübre çeşitlerine bir yıl içerisinde yüzde 600'e varan zamların yapılmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerden tepki geldi. Bunun üzerine Tarım Kredi Kooperatifi, gübre fiyatlarında yüzde 30 indirim yaptı. İndirim 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, kimyevi gübrelerde yüzde 30’a varan indirimin yapılacağını duyurdu. ÜRE gübresinin 9.200 TL, 20.20 gübresinin 6.100 TL ve çay gübresinin ise 7.500 TL’den satılacağı açıklandı. Yüzde 30'a varan indirim 14 Şubat tarihi itibarıyla geçerli olacak.

Tarımsal üretimde en önemli girdi maliyetlerinin başında gübre ve akaryakıt fiyatları geliyor. (ANKA)