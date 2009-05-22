Tarım kredi 32 yaşında

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), 32. kuruluş yıl dönümünü, dün akşam düzenlenen bir kokkeyl ile kutladı.



TTKKMB'den yapılan açıklamaya göre, TRT Arı Stüdyosu;nda düzenlenen kokteyle, Tarım Ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Bakanlık Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, TTTKKMB Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Teke, başkan vekilleri İsmail Daşdelen ve Emrullah Tekman, Genel Müdür Bedrettin Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, kurum ve bakanlık yöneticileri ile çalışanlar katıldı.



Bakan Eker'in, kokteylde yaptığı konuşmada, TTKKMB'nin Türk tarım sektörünün, Türk çiftçisinin en büyük örgütlü gücü olduğunu söylediği belirtildi.



Açıklama göre Bakan Eker, konuşmasında şunları dile getirdi:



"Emeği ile sermayesini oluşturan ve bu sermayesini yine çiftçilerin daha iyi, daha verimli ve daha kaliteli bir üretim yapması için gerekli girdilerin temininde kullanan bu büyük organizasyon, umuyorum ki gelecekte de giderek büyüyecek, gelişecek ve Türk tarım sektörünün daha iyi bir noktaya gelmesi için çalışmalarını başarılı şekilde sürdürecektir. Yaklaşık 1,5 asırlık, büyük bir geçmişe ve birikime sahip ve bu gün Türkiye sathında 16 bölge birliği, bazıları Türkiye;nin en büyük iş hacmine sahip olan 20;ye yakın iştiraki bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri, milyonlarca üyesiyle inşallah bundan sonra da başarılı çalışmalara imza atar."



TTKKMB Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Teke de konuşmasında, tarım kredi kooperatiflerinin Türkiye'nin en büyük çiftçi ailesi olduğunu ve 146 yıllık bir maziye sahip bulunduğunu belirterek, kurumun gelişmesinde, büyümesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



Genel Müdür Bedrettin Yıldırım ise TTKKMB'nin son yıllarda gösterdiği performans ile ciddi dönüşümlere ve projelere imza attığını, bu gelişmeyi ve ilerlemeyi sürdüreceğini söyledi.



Merkez Birliği'nin 32. yılı anısına yaptırılan pasta kesildikten sonra, Bakan Eker ve beraberindekilerin TRT 1'de canlı olarak yayınlanan "Akşam Sefası" programına konuk olduğu belirtildi.

