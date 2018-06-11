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Tarım işçilerinin tehlikeli yolculuğu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü

11 Haziran 2018 12:25

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kamyon kasası üzerinde oturarak seyahat eden 5 tarım işçisinin tehlikeli yolculuğu, görenleri hayrete düşürdü.
Kent merkezinden geçen D-400 karayolunda hareket halindeki kamyon kasasında oturarak yolculuk yapan 5 tarım işçisini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Kent trafiğinin en yoğun olduğu karayolunda ilerleyen diğer araç sürücüleri ise tarım işçilerini korna çalarak uyardı. 
Çevredekilerin uyarılarına rağmen bulundukları yerden inmeyen tarım işçilerini uzun süre bu şekilde yolculuk etmeye devam etti.

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