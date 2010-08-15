-TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN PİKAP DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 12 YARALI KONYA (A.A) - 15.08.2010 - Konya'da tarım işçilerini taşıyan pikabın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Salih Karataş idaresindeki 63 EG 001 plakalı tarım işçilerini taşıyan pikap, Konya-Aksaray karayolunun 25. kilometresinde devrildi. Fatih Karataş (20), Mehmet Karataş (10), Yüksel Karataş (11), Gurbet Karataş (7) ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 9 kişi yaralandı. Yaralılar, Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Fatih Karataş, Konya Numune Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.