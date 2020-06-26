Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

Konya’nın Yunak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Konya’nın Yunak ilçesi Ankara karayolu üzeri Birimler Dörtyol mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan sürücüleri belirlemeyen minibüs ile bir TIR çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs hurdaya dönerken, TIR da devrildi.

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgeye ayrıca helikopter ambulans da sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan ve yola savrulan yaralılara sağlık görevlileri tarafından müdahaleleri yapıldı.

Yapılan ilk incelemede minibüste bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

İlk müdahaleleri yapılan aralarında çocukların da bulunduğu 12 yaralı, ambulanslarla Yunak İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında TIR sürücüsü ile yanında yolcu olarak 1 kadın ve 1 çocuğun da olduğu öğrenildi. Yaralılardan 10 yaşındaki İbrahim Okal'ın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Kurtarma çalışmaları sırasında hurdaya dönen minibüste sıkışan bagaj kısmı itfaiye tarafından açıldı. Bu sıra da minibüste bulunan bir adet keçi de araçtan indirildi.