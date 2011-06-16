-TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ELBİSTAN (A.A) - 16.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yılmaz Sincar'ın kullandığı 02 S 0086 plakalı minibüs, Malatya-Elbistan karayolunun 40. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada, minibüste bulunan yolculardan Hulusi Aydın, Gülbahar Aydın, Orhan Aydın, Oktay Aydın, Ömer Aydın, Sevda Aydın, Gazi Aydın, Dilan Aydın, Mahmut Aydın, İbrahim Aydın, Hazal Aydın, Muhammet Aydın, Ramazan Yıldız, Rahime Çalışkan, Hatice Çalışkan, Sonay Çalışkan, Saadet Çalışkan, Nedim Çalışkan ve Sultan Sade yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevda Aydın'ın 3, Gülbahar Aydın'ın ise 8 aylık hamile olduğu bildirildi. Kazanın haber alınması üzerine Elbistan Devlet Hastanesi alarma geçirildi. Hastane yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirttiler. Öte yandan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ikamet eden tarım işçilerinin, Elbistan'ın Doğan beldesinde pancar tarlasında çalıştıkları öğrenildi.