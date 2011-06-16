T24 LogoT24 Logo
Gündem

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ELBİSTAN (A.A)

16 Haziran 2011 10:32

-TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ELBİSTAN (A.A) - 16.06.2011 - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yılmaz Sincar'ın kullandığı 02 S 0086 plakalı minibüs, Malatya-Elbistan karayolunun 40. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.  Kazada, minibüste bulunan yolculardan Hulusi Aydın, Gülbahar Aydın, Orhan Aydın, Oktay Aydın, Ömer Aydın, Sevda Aydın, Gazi Aydın, Dilan Aydın, Mahmut Aydın, İbrahim Aydın, Hazal Aydın, Muhammet Aydın, Ramazan Yıldız, Rahime Çalışkan, Hatice Çalışkan, Sonay Çalışkan, Saadet Çalışkan, Nedim Çalışkan ve Sultan Sade yaralandı.  Yaralılar, 112  Acil Servis ambulansları ve özel araçlarla kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Sevda Aydın'ın 3, Gülbahar Aydın'ın ise 8 aylık hamile olduğu bildirildi. Kazanın haber alınması üzerine Elbistan Devlet Hastanesi alarma geçirildi.  Hastane yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirttiler. Öte yandan, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde ikamet eden tarım işçilerinin, Elbistan'ın Doğan beldesinde pancar tarlasında çalıştıkları öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24