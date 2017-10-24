Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 10 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suruç İlçesi\'nde pamuk tarlasından dönen Suriyeli tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çavuşlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Tarlada pamuk toplayan Suriyeli işçileri taşıyan sürücüsünün adı öğrenilmeyen 44 FZ 728 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücü ile 9 Suriyeli tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi ve Şanlıurfa\'daki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.