Tarım işçilerini taşıyan bir kamyonet daha kaza yaptı, 8 kişi öldü; İSİG üyesi Bilir: Önlem alınması şart

Antep’te önceki gün gerçekleşen ‘kaza’da, mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. 8 kişinin ölümü ve 20’ye yakın kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın ardından, Türkiye’de tarım işçilerinin durumu ile alınmayan işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri bir kez daha gündeme geldi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Üyesi Ertuğrul Bilir, alınmayan önlemlere dikkati çekerek, "Alınabilecek çok ciddi önlemler var" dedi.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre konuya ilişkin konuşan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Üyesi Ertuğrul Bilir, alınmayan önlemlere dikkat çekti. Bilir, şunları dile getirdi:

“Bu tür olaylarda gördüğümüz üzere, genellikle tarım işçileri kamyonet kasalarında taşınıyor, bazense traktör kasalarında. Minibüslerle taşınsalar dahil, aşırı yüklü halde, kapasitenin üstünde insan bindirilerek taşınıyor. Sonuçta da maalesef her yıl çok sayıda bu tür ölümlü kazalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu konuda devletin sadece trafik anlamında bile alabileceği çok ciddi önlemler olduğunu biliyoruz. Yollar kameralarla denetleniyor, birçok açından, her adımın gözetlendiği bir toplumda bunların tespit edilememesi mümkün değil. Bu konuda önlem alınması şart.”

İSİG’in 2017 İş Cinayetleri Raporu verilerini hatırlatan Bilir, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Esas olarak tarım işçilerinin sosyal güvenliklerinin sağlandığı, barınmadan tutun, ulaşıma hepsinin ele alındığı adımların atılması gerekiyor. Bildiğimiz nedenlerle bu hükümet bu adımları atmıyor. Bunun sonucunu da tarım işçilerinin hayatını kaybetmesiyle görüyoruz. Bizim tespit ettiğimiz geçen yıl en az 2 bin 6 işçi hayatını kaybetti. Bunun 385’i ise tarımda oldu.”