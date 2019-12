-TARIM BAKANLIĞI'NDAN ''ŞAP'' YALANLAMASI ANKARA (A.A) - 29.08.2010 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, bugün bazı basın yayın organlarındaki ''şap hastalıklı et'' haberlerinde yer alan ''Hastalık Edirne'den Kars'a kadar tüm köylere yayıldı'' ifadesinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ''şap hastalıklı et'' haberleriyle ilgili olarak açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi. Açıklamada, Şap Enstitüsü Müdürlüğünün 40 yılı aşkın bir süredir gelişen teknolojiye göre kendini sürekli yenilediği ve Avrasya bölgesinin önemli aşı üreticilerinden biri olduğuna yer verildi. Şap virüsünün doğası gereği çok hızlı değişebilen ve bulaşan bir virüs olduğu, komşu ülkelerde ortaya çıkan yeni bir alt tipinin çok kısa sürede değişik yollarla yayılabildiği belirtilen açıklamada, Şap Enstitüsünün, bilimsel birikimiyle sahadaki her türlü gelişmeye karşı çok duyarlı ve yetkin bir mesai harcadığı ifade edildi. Türkiye'nin yer aldığı bölgenin özellikleri sebebiyle 2009 yılı Aralık ayından bugüne kadar yeni alt tipi kaynaklı hastalık sayılarında tedrici bir artış gözlenmekle beraber bu oranın, şapla mücadelede çok başarılı bir eşik kabul edilen yüzde 2'ye kadar gerilediği belirtilen açıklamada, bu nedenle söz konusu haberlerde yer alan 'Hastalık Edirne'den Kars'a kadar tüm köylere yayıldı' ifadesinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı bildirildi. -ETKİN DENETİMLER YAPILIYOR- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, kesime sevk edilen ve insan tüketimine sunulacak tüm hayvanları kesim öncesi ve sonra veteriner hekimlere muayene ettirdiği ifade edilen açıklamada, ''Kesimi yapılan hayvanda şap hastalığı belirlenmesi durumunda da gövde tamamen imha edilmektedir. Bakanlığımız yaygın ve etkin denetim ağı ile her türlü gıdada olduğu gibi ette de gıda güvenilirliğini sağlamaktadır'' denildi.