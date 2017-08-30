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Tarım Bakanlığı sağlıklı sığırı tarif etti: Omuzlar geniş, bakışlar canlı!

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kurban almayanlar için 'Kurban Rehberi' yayımladı

30 Ağustos 2017 11:46

Tarım Bakanlığı, hâlâ kurban almamış vatandaşlara sağlıklı kurbanı, "Sağlıklı sığırda omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır” diye tarif etti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, kurban almayanlar için “Kurban Rehberi” yayımladı.

Rehberde, kurban olabilmesi için sığır ve mandaların 2 yaşını, devenin 5 yaşını, keçi ve koyunların bir yaşını bitirmiş olması gerektiği belirtildi. Manda ve sığırların 2 yaşını tamamlayıp tamamlamadığını ve 3 yaşına girdiğini anlamak için iki ön kesici süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alması gerektiği vurgulandı. Sığırda butların yuvarlak olması gerektiği vurgulanan rehberde, “Sağlıklı sığırda omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı, kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi, şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz” denildi.

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