Tarım Bakanlığı mezgit yasağına uymayanların peşinde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mezgit balığını gerekli boy ve ağırlığı karşılamadan avlayanlara yönelik gerekli denetimin yapıldığını bildirdi



Milliyet'in haberine göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın soru önergesini yanıtlayan Eker, soyu tükenmekte olan mezgit balığının korunması için bazı standartlar getirdiklerini belirterek, “Mezgit balığının 13 santimetreden küçüklerinin avlanmasına yasaklama getirilmiştir. Bakanlığımızca, söz konusu yasağın etkin olarak uygulanmasına yönelik denetim faaliyetleri sürdürülmektedir” dedi.



Eker, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin soru önergesine verdiği yanıtta da balık stoklarına zarar verdiği gerekçesiyle kullanımı yasaklanan tek kat ve çoklu tek kat misina ağlarının yasaklamasının ertelendiğini duyurdu.

Eker, tek kat misina ağı yasağının Eylül 2011’de uygulanmaya başlandığını ancak çoklu tek kat misina yasağının uygulanma süresinin 1 Eylül 2012 olarak değiştirildiğini açıkladı.