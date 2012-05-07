T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Tarım Bakanlığı mezgit yasağına uymayanların peşinde

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mezgiti avlayanlara yönelik denetimin yapıldığını bildirdi

07 Mayıs 2012 08:54

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan mezgit balığını gerekli boy ve ağırlığı karşılamadan avlayanlara yönelik gerekli denetimin yapıldığını bildirdi


Milliyet'in haberine göre, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın soru önergesini yanıtlayan Eker, soyu tükenmekte olan mezgit balığının korunması için bazı standartlar getirdiklerini belirterek, “Mezgit balığının 13 santimetreden küçüklerinin avlanmasına yasaklama getirilmiştir. Bakanlığımızca, söz konusu yasağın etkin olarak uygulanmasına yönelik denetim faaliyetleri sürdürülmektedir” dedi.


Eker, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin soru önergesine verdiği yanıtta da balık stoklarına zarar verdiği gerekçesiyle kullanımı yasaklanan tek kat ve çoklu tek kat misina ağlarının yasaklamasının ertelendiğini duyurdu.

Eker, tek kat misina ağı yasağının Eylül 2011’de uygulanmaya başlandığını ancak çoklu tek kat misina yasağının uygulanma süresinin 1 Eylül 2012 olarak değiştirildiğini açıkladı.

ETİKETLER

GıdaTarımHayvancılıkBakan Mehdi Ekermezgitboyağırlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24