-TARIM BAKANLIĞI DA YALANLADI ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ''ele geçirilen kaçak çaylarda domuz kanı bulunduğu'' yönünde herhangi bir analiz sonucu bulunmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı medya organlarında yer alan, ''bir operasyonda ele geçirilen kaçak çaylarda domuz kanı bulunduğu'' yolundaki haberlerin kesinlikle gerçekleri yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Çay Konseyi toplantıları kapsamında, Bakanlıkça, ülke genelinde çay denetim ve kontrollerinin sıklaştırılmasına karar verildiği kaydedildi. Kasım 2010 tarihinden itibaren başta Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yer alan tarım il müdürlüklerine, denetimlerin, çay kaçakçılığı konusunda yoğunlaştırılması talimatının verildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının da konu hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Söz konusu çalışmalar sonucunda, Van'da 365 ton kaçak çayın güvenlik kuvvetleri tarafından ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Ancak yakalanan bu çaylardan henüz numune alınıp analize ürün gönderilmemiştir. 'Yakalanan kaçak çayda domuz kanı bulunduğu' yönünde de herhangi bir analiz sonucu bulunmamaktadır. Ele geçirilen çaylardan 22 Haziran 2011 tarihinde analiz için ürün alınacaktır. Kaçak çayların belirli yerlerde paketlendiği bilgisi sonucunda belirli illerde (Adana, Van, Gaziantep) yoğun denetimler yapılmakta olup, alınan numunelerde Türk Gıda Kodeksine ve insan sağlığına aykırı olup olmadığı yönünde analizler yapılmaktadır.''