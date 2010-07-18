Tarım Bakanı'nından Şal-şepikle halay!

T24 -

BDP'li Belediye Başkanı et fiyatları ve ulaştırma sorunu için dert yandı

Eker, davul-zurna ile karşılandı

Eker'den gelin ve damada yarım cumhuriyet altını

Hakkâri'in Yüksekova ilçesine gerçekleştirilen temel atma törenine Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker katıldı.Törende konuşan Yıldırım, 120 milyon TL'ye malolacak havaalanın 2 yıl sonra faaliyete geçmesini beklendiklerini ve bu havaalanından yılda 1 milyon yolcu taşınacağını açıkladı.Yıldırım, hükümetleri döneminde Hakkâri'ye 1 milyar liralık yatırım yaptıklarını hatırlatarak, Hakkâri'nin kendilerinden gecikmiş bir alacağı olduğunu, bunun da ödeneceğini söyledi.Törenin ardından Hakkâri'ye geçen Eker ve Yıldırım, Hakkâri Valisi ve BDP'li Belediye Başkanı Fadıl Bedirhanoğlu ile görüştü.Bedirhanoğlu, Hakkâri'de etin kilosunun İstanbul'dan pahalı olabildiğini ve ulaştırmayla ilgili sorunları olduklarını söyledi.Yıldırım'ın ulaştırmayla ilgili bütçe düzenlemesinde ellerinden geleni yaptıklarını belirtmesinin ardından Eker ve Yıldırım, Bedirhanoğlu'nun makamından ayrıldı. Bakanların gidişi sırasında Belediye Başkanı, arkalarından "Akan kanın durmasını istiyoruz" diye bağırdı.Ziyaretin ardından Yıldırım dinlenmek için kaldığı otele geçerken Eker, AKP Hakkâri AKP Milletvekili Abdulmuttalip Özbek'in yeğeninin düğününe katıldı.Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Özbek'in 26 yaşındaki yeğeni Ferit Özbek ile Afyon'lu olan 24 yaşındaki Derya Gümüş'ün Dağgöl mahallesindeki Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen düğüne katılışı sırasında davul-zurna eşliğinde karşılanan Eker, takım elbiseleri ile davetliler ile birlikte Kürtçe türküler eşliğinde halay çekti.Daha sonra düğüne ev sahipliği yapan Özbet ailesi tarafından kendisine hediye edilen yöresel kıyafet olan şal-şepiki giyen Eker, gelin-damat ve davetlilier ile birlikte halaya devam etti.Düğünde doyasıya halay çeken Bakan Eker, daha sonra yaptığı kısa konuşmasında biri Hakkârili diğeri Afyonlu olan çiftlerin düğüne katılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Şunda milletvekilimizin yeğeninin düğünde olmanın mutluğunu yaşadık. Damat Hakkârili, gelin ise Afyon'lu bu süreçte elbette böyle bir güzelliklerin olmasının diliyoruz. Gelin ve damata mutluluklar diliyorum " dedi. Bakan Eker, gelin ve damata birer yarım Cumhuriyet altını taktı. Hava-i fişek gösterisini de izleyen Bakar Eker, daha sonra üzerinde şal-şepik'i çıkarmadan dinlenmek için otele çekildi.