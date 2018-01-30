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Tarım Bakanı'nın emlakçı ve manifaturacı arkadaşları TMO'nun ortak olduğu şirkette yönetici oldu!

"Bakan bey bizim canımız ciğerimiz, beni o önerdi"

30 Ocak 2018 09:42

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın arkadaşları ve hemşehrisi Şanlıurfalı emlakçı Necip Özbek ile manifaturacı ve Tekstilciler Odası Başkanı Halil Beyaz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de ortak olduğu “TMO-TOBB-Lidaş” şirketine yönetim kurulu üyesi yapıldı. Özbek ile Beyaz, ayda iki kez toplantıya katılıp, 2 bin 850 lira "huzur hakkı" alacak.

Sözcü'de yer alan habere göre, bakanlığa bağlı, “TMO-TOBB-Lidaş” şirketi “Lisanslı Depoculuk sektörüne öncülük etmek ve sorunları çözüp, Ürün İhtisas Borsacılığı'nın önünü açmak'' amacıyla kuruldu ve yönetim kuruluna yapılan atamalar da dikkat çekti. Yönetim kurulu üyesi olan emlakçı Necip Özbek, yaptığı açıklamada, “Urfa'da emlak ofisim var. Bakan bey bizim canımız ciğerimiz. Beni o önerdi, Tarım konusunda da bilgiliyim. Aynı zamanda uzun yıllardır Bakan beyle bir hukukumuz, siyasi geçmişimiz var. Fazilet Partisi'nde görev yaptım. Ak Parti'de belediye meclis üyesiydim. Tecrübelerime istinaden böyle bir görevlendirme oldu” dedi.

Diğer yönetim kurulu üyesi Halil Beyaz ise “Bu kutsal bir vazife… 15 yıldır bakan beyi destekliyorum. Eşraf üzerinde etkim büyük, paraya da ihtiyacım yok. Tekstilciler Odası Başkanı'yım. Ak Partili'yim. Yöneticilik yönüm de kuvvetlidir. Bu görevi, para için kabul etmedim. Ülkemize, Ak Parti'ye hizmet etmek istiyorum. Bu yönetim kurulu üyeliği benim için kutsal bir vazifedir” açıklaması yaptı.

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