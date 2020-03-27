Tarım Bakanı: Üreticilerimize 106 milyon 155 bin lira daha ilave destek ödenecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize 106 milyon 155 bin lira daha ilave destek ödenecek" açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemelerinin bugün üreticilerimizin hesaplarına ödeneceğini duyurulmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak." dedi.