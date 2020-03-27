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Ekonomi

Tarım Bakanı: Üreticilerimize 106 milyon 155 bin lira daha ilave destek ödenecek

27 Mart 2020 13:26

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize 106 milyon 155 bin lira daha ilave destek ödenecek" açıklamasında bulundu. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Mazot Gübre, Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçileri ilave desteği olarak toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin TL’lik destek ödemelerinin bugün üreticilerimizin hesaplarına ödeneceğini duyurulmuştu. Mevcut ödemelere ek olarak, 106 milyon 155 bin TL daha destek ödemesi plana ilave edilerek, üreticilerimize toplam 1 milyar 987 milyon 581 bin TL ödeme yapılacak." dedi.

 

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