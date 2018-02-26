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Tarım Bakanı, projeye açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldı, ne kadar varsa koyun 300'e tamamlayacağız

"TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak"

26 Şubat 2018 15:11

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesi için "Yanlış anlaşılma oldu" diyerek 300 koyun projesinden yalnızca merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağını söyledi. Fakıbaba, "Ne kadar koyun varsa 300'e tamamlayacağız" diye konuştu. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun" projesine açıklık getirdi.

Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız" diye konuştu ve ekledi:

"Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak."

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