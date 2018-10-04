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Ekonomi

TARIM BAKANI İRAN'DAN İTHALAT YASAĞININ KALDIRMASINI İSTEDİ

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Ekim (DHA) - İran'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tahran yönetiminden yakın zamanda bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi

04 Ekim 2018 01:04

Ekber Karabağ / Tahran, 3 Ekim (DHA) - İran\'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tahran yönetiminden yakın zamanda bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi.
Türkiye - İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı için Tahran\'da bulunan Bakan Pakdemirli,İranlı mevkitaşı Mahmud Hücceti  ile heyetler arası görüşmede  bulundu.
Görüşmede, İran\'ın 179\'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, \"Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği  bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceğini kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum\" diye konuştu.
Pakdemirli, İran-Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması\'nın karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre uygulanmasını beklediklerini ifade etti.
Görüşmenin sonunda Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı ve diğer tarım alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zabıtları imzalandı. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
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- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin konuşması
- İran Tarım Bakanı Mahmud Hücceti  konuşması
- Görüşmeden genel ve detay görüntüler
- Mutabakat zaptlarının imzalanması
- Karşılıklı hediye verilmesi
- Bakan Pakdemirli\'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

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