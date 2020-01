Tarım Bakanı Çelik: AB'den 19 bin ton et alamı için başvuru gerçekleştirdik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et fiyatlarıyla ilgili olarak spekülatif hareketlerle şu anda düzenli giden piyasayı bozmaya kimsenin hakkının olmadığını belirtirken “Avrupa Birliği'nden (AB) 19 bin ton et alımı için lisans başvurusunu gerçekleştirdik. 10 bin ton civarında da Bosna'dan alımla ilgili süreci başlatmış bulunuyoruz. İhtiyaç durumuna göre bunları değerlendirme imkanımız var” dedi.



Cihan haber ajansından İsmail Serçe'nin haberine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, süt sanayicileri ve süt üreticileri ile makamında görüştü. Türkiye’deki sütün arzı ve pazar sorunlarında yaşanan hususları enine boyuna değerlendirdiklerini belirten Bakan Çelik, süt ile ilgili karar aşamasına geldiklerini ve yayınlayacakları tebliğ ile nihai şeklini alacağını söyledi.

Sanayici ile üretici biraraya geliyor

Tebliğ ile ilgili sanayi boyutunun tamamlandığını ve üretici boyutunun da tamamlanacağını dile getiren Çelik, sanayici ve üreticiyi bir araya getirip tebliğ ile ilgili büyük ihtimalle yarın bir açıklama yapacaklarını söyledi.



Ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Çelik, bir basın mensubunun et fiyatlarıyla ilgili son durumu sorması üzerine şunları kaydetti:

“Birkaç hafta önceki hava koşullarından kaynaklanan belki iletişim ve ulaşımda yaşanan sıkıntılardan dolayı karkas et fiyatlarında 1 TL'lik bir artış söz konusu oldu. Bizim temennimiz bazı spekülatif oyuncuların neticesinde ortaya çıkmış bir tablo olmamasıdır. Ama hemen akabinde gerilemeye başladı. Bu konuda şunu söylememiz daha doğru olur Et ve Süt kurumumuz elindeki mevcut stoklarını kırmızı et ve yemek sanayine karkas et satışına başladı. Avrupa Birliği'nden 19 bin ton et alımı için lisans başvurusunu gerçekleştirdik. Üçüncü olarak da Bosna Hersek ile bir anlaşmamız vardı. 10 bin ton civarında da Bosna'dan alımla ilgili süreci başlatmış bulunuyoruz. İhtiyaç durumuna göre bunları değerlendirme imkanımız var. Bunun için piyasada herkes dikkat etsin kimsenin üreticiyi mağdur etme gibi bir lüksü yok. Rastgele piyasalarla oynayıp spekülatif hareketlerle şu anda düzenli giden piyasayı bozma hakkı olmadığının inancı içerisindeyiz. Bakanlık olarak bütün piyasalar olduğu gibi kırmızı et piyasamızı çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Piyasada tüketicinin aleyhine gelişecek durumlarda müdahale imkanımız var. Şu anda çok rahatsız edici bir durum yok.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ‘diktatör’ ifadesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Çelik, “Ne söyleyelim. Söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Yakıştıramadığım için. Bir ana muhalefet partisinin Türkiye’nin seçilmiş ilk ve tek Cumhurbaşkanı’na yakışıksız cümleleri ifade etmesini kabullenmek söz konusu değil. Kişinin kendisini tarif etmek gibi bir şey bu. Bu hakaret yargıda da karşılığını bulacaktır. Bu hakaret seçilmiş Cumhurbaşkanı’na yapılmış ise millete de yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız seçilmeden önce nasıl bir Cumhurbaşkanı olacağını açıkça ifade etti. Farklı bir Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. O söylediklerinin gereğini yapıyor. Söylediklerini yapan Cumhurbaşkanı yeni bir şey yapıyormuş gibi böyle seviyesiz düzeysiz yaklaşımları muhalefetin acıklı hali olarak değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum” dedi.