Tarım Bakanı: Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kuru üzümün fiyatının 4 liranın altına düşmeyeceğini belirterek, üreticilere ürünlerinin sınırsız alınacağı sözü verdi. Fakıbaba, "Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir. Restaurantlarda yemeklerin yanında üzüm suyu ikram edilebilir" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, Manisa’da üzüm üreticisinin merakla beklediği bu yılın kuru üzüm rekoltesini açıkladı. Rekoltenin 310 bin ton olduğunu duyuran Bakan Fakıbaba, kuru üzüm kilogram fiyatının 4 liranın altına düşmeyeceğini belirterek, “Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Üzümünüzü sınırsız alacağız” dedi.

Manisa Bağcılık Araştırma Müdürlüğü’ne de giden Bakan Fakıbaba’ya üzümden yapılan şıra ve üzüm suyu ikram edildi. Üzüm suyunu çok beğenen Fakıbaba, ayrandan sonra en beğendiği içeceğin üzüm suyu olduğunu söyledi ve ekledi: “Bu çok güzel bir şey. Doğal ve tamamen katkısız. Bundan sonra kebap ve çiğköfte ile birlikte ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim. Asitli içecekler yerine herkes üzüm suyunu tüketmeli. Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir. Restaurantlarda yemeklerin yanında üzüm suyu ikram edilebilir.”

"Ana olmadan dana olmaz"

Duvar'da yer alan habere göre, 2017 yılı kuru üzüm rekolte törenine de katılan Fakıbaba, bakan olarak ilk işinin toprağı suyla, çiftçiyi bilgiyle buluşturmak olduğunu söyledi. Üreten ülkelerin tam bağımsız ülkeler olabileceğini dile getiren Bakan Fakıbaba, şöyle konuştu:

“Ana olmadan dana olmaz, dana olmadan et olmaz. Et, süt, gıda olayını sizlerle birlikte halledeceğiz. Bizim çok çalışmamız lazım. 15 yılda çok büyük hamleler yapmamıza rağmen, gıda tarım ve hayvancılıkta istediğimiz sonucu alamadığımız aşikardır. Gençler, gıda mühendisi, veteriner soruyor; ‘Bizi işe alacak mısınız?’ Gençlerin günde 20 saat çalışması gerekiyor. Çalışmak kaydı olduğu taktirde ziraat mühendisi veteriner sayımız bize az bile gelir. İleride çok iyi çalışmalarımız olacak.”

Tarımda ‘Vahşi sulama’ olarak bilinen yöntemden vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba, şöyle devam etti:

“Vahşi sulama’ ile her tarafı, toprağı rezil etmişiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın direktifi bu olmuştur. ‘Vahşi sulamayı bitireceksiniz’ demişti. Kapalı sulamada, Tarım Bakanlığı’nın yüzde 50 hibesi var. Biraz toprağa sahip çıkmamız lazım. Bazı bölgelerde görüyorum. ‘Vahşi sulama’yla toprağını suluyor, aşağıdaki komşuya su gitmiyor. Kapalı sulama olmuş olsa, alanın 5 mislini sulayabileceğiz. Bilim adamları kapalı sistemde suyun yüzde 60’ının israf edilmeyeceğini söylüyor. Suyun kıymetini bilemezsek gelecek nesillere verecek cevabımız olmayacak.”

"Bundan sonra su ve gıda mücadelesi olacak"

Bundan sonraki mücadelenin petrol üzerinden değil, su ve gıda üzerinden olacağını söyleyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

“PKK, DEAŞ’a bakın, hedefler belli. Kürt kardeşlerim saygı duyduğum, mükemmel insanlar. Onların terörle ilgisi olmamıştır, olmayacaktır. Dışarıdan öyle bir hava estiriliyor. Doğu’daki topraklar bereketli Mezopotamya Ovası’nın üzerindedir. Bundan sonraki mücadele petrol mücadelesi değil, su ve gıda mücadelesi olacaktır. En bereketli yerlere gözlerini koymuşlar, Türkiye’yi bölme gayreti içinde olmuşlardır. Bizler Urfa’da, İzmir’de, Trabzon’da bir olduğumuz sürece avuçlarını yalayacaklardır.”