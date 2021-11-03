Tarım Bakanı, 2,3 milyon TL'lik ihale zararını böyle savundu: Mevzuata uygun yapıldı; hem bakanlığımızın hem de benim yetkim dahilindedir

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bir firmanın en düşük teklifle 3,2 milyon TL'ye kazanmasına rağmen iptal edilerek 5,5 milyon TL'ye Altus Organizasyon'a verilen Gıda Güvenliği Konferansı'nda ortaya çıkan 2,3 milyon TL'lik zararı, "Mevzuata uygun yapıldı. Hem bakanlığımızın hem de benim yetkim dahilindedir" sözleriyle savundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Müsilaj Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Toplantıda 27 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı da gündeme geldi. İlk olarak 3.2 milyon TL'lik en düşük teklifle Horizon Organizasyon'un kazandığı ihale, itiraz üzerine iptal edilmiş, daha sonra aynı ihaleyi 5,5 milyon TL'lik teklifle Altus Organizasyon almıştı. Pakdemirli, ihalenin neden iptal edildiği ve neden 2,3 milyon TL farkla Altus Organizasyon'a verildiği sorusunu şöyle yanıtladı:

İhaleye yetişemediğinden dolayı

"Ben tabii sizden 'Gıda Güvenliği Konferansı nasıl geçti?', 'Ülkeyi nasıl temsil ettiniz?', 'Ne kadar güzel konuşmalar yaptınız orada', Türkiye'yi nasıl temsil ettiniz?' gibi sorular beklerdim. Bir şey yapıldıysa bir sebebi vardır yani illa 'Arkadaşlarımızın gerisinde bir problem olacak, şu olacak' falan değil, bazı kıstaslardan dolayı ve ihaleye yetişemediğinden dolayı bu ihale 3,5 yerine 5,5 liraya bir başka firmaya ihale edildi. Tamamen mevzuata uygun bir şekilde ihale edilmiştir, hem bakanlığımızın hem de benim yetkim dahilindedir. Burada hiçbir arkadaşım açısından hiçbir şeyi de kabul etmem."