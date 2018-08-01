'Tarım alanları yok eden' yönetmeliğe Danıştay 'dur' dedi

Danıştay geçen yıl Toprak Koruma Kurulu ile ilgili yönetmelikte yapılan ve tarım arazilerine termik santral yapılmasının önünü açan değişikliğin yürütmesini durdurdu. Eskişehir’in önemli tarım arazisi olan ve termik santral yapılmak istenen Alpu Ovası'nı da yakından ilgilendiren kararı değerlendiren CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu karar hem Eskişehir'deki Alpu Ovamızı, hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki verimli topraklarımızı koruyacak" dedi. Çakırözer, "Artık yeter. Verimli topraklarımıza zehir santralleri yapmaktan vazgeçin” çağrısında da bulundu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 24 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik Değişikliği ile Toprak Koruma Kurulu için üçte iki çoğunlukla karar alma şartı, niteliksiz çoğunluk olarak değiştirilmişti. Kurulun, kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde, kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alabilmesinin de yolu açılarak, verimli toprakların tarım arazisi vasfından çıkarılmasının önü açılmıştı. Ziraat Mühendisleri Odası’nın tarım arazisi vasfından çıkarılan Alpu Ovası ve Türkiye’deki verimli tarım arazilerinin korunması için dava açarak, yönetmeliğin durdurulmasını istedi. Danıştay 10. Dairesi, yapılan bu değişikliğin, “hukuki belirlilik” ve “hukuki güvenlik” ilkeleriyle bağdaşmadığına hükmederek, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

"Zehir saçan santrallerden vazgeçin"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Danıştay'ın kararını değerlendirdi. Türkiye’de verimli tarım arazilerinin 2000’li yıllarda 26.4 milyon hektar iken 2017 yılında 23.4 milyon hektara düştüğünü hatırlatan Çakırözer, “Bu rakamlara rağmen ve alternatifleri bulunmasına karşılık gıda kaynağımız olan tarım arazilerinin termik santraller gibi zehir santralleri kurarak amaç dışı kullanımının önüne hep birlikte geçmeliyiz. Verimli tarım arazilerimizi kirleterek bozulmasına neden olan bu yatırımlar havamızı, suyumuzu, toprağımızı da geri dönülmez bir şekilde kirletecektir. Bizler artık verimli ovalarımızı, havamızı yok edecek zehir santrallerinden vazgeçmeli, bunun yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeliyiz” dedi



