"Tarikatlar okullara yaygın şekilde yerleşti, sağlanan imkâna rağmen imam hatiplerin başarısı yükselmedi"

Türkiye'nin PİSA (Uluslararası öğrenci değerlendirme programı) sonuçlarını değerlendiren Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yüksek Öğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan, eğitim sistemi hakkındaki kaygılarını dile getirdi. İmam hatip liselerinin başarısının sağlanan imkânlara rağmen yükselmediğini savunan Bozdoğan, bu okullara devam eden öğrenci sayısının da azaldığını söyledi.

BirGün Medya'da Ece Zereycan'ın konuğu olan Bozdoğan, “Öğretim programlarının hazırlanma aşaması bilimsel değil; tekçi bir kabulle siyasi iktidarların yaklaşımlarını temel alıyor; değerler eğitimi altında başlı başına bir tartışma yaratıldı, ortaya kaotik bir durum çıktı" dedi.

"İmam hatipler bir proje"

Öğrencilerin evlerine yakın olan okula yerleştirilmeleri hakkında, “Öğrencilerin kendi mahallelerindeki okula gitmeye zorlanması çok önceden tasarlandı. 2013'e kadar giden bir tartışma. Bu sistemin öğrencilerin seçim özgürlüğünü kaldıracağına dair çok ciddi eleştirilerimiz var" diyen Bozdoğan, şöyle devam etti:

"120 bin civarında öğrencinin büyük bir bölümü, sınav sisteminin yapılandırılmasından kaynaklı İmam Hatip'e yerleşmek durumunda kalacak. Yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler de İmam Hatip'lerin başarılarını yükseltecek gibi bir beklenti var."

“Türkiye'de 2023 vizyonu için bir süreç işliyor. Bu süreçte eğitimin kurucu ve taşıyıcı bir özelliği var. Bunun yerine getirilmesi için imam hatipler tercih edilen okullar hâline getiriliyor. İmam hatipler bir proje. İmam Hatip okullarının başarısı, onlara sağlanan imkânlara rağmen yükselmedi. İmam Hatip lisesine devam eden öğrenci sayısı azaldı."

Tarikatlar okullara yerleşiyor

Tarikatların okullarda faaliyetlerini arttırdığını da sözlerine ekleyen Bozdoğan, "Tarikatların, vakıfların ve cemaatlerin okullara yaygın bir şekilde yerleştiği, protokoller sayesinde de istemeseniz de tüm çocukları dahil ettikleri faaliyetleri yaygınlaştırdıkları bir dönem oldu" diye konuştu.