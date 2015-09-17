Tarık Ziya Ekinci: "Kardeşlik söylemi köleleştirici; Kürtler kardeş olmak değil, eşit haklı vatandaşlık istiyor!"

Kürt siyasetçi ve yazar Tarık Ziya Ekinci, bugün Ankara'da düzenlenecek "Teröre Hayır / Kardeşliğe Evet" mitingine köşesinde yer veren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yazdığı mektupta "Kürtler hiç kimsenin kardeşi olmadıkları gibi, kimseyle kardeş de olmak istemezler. Onların istediği eşit haklı vatandaşlıktır" dedi.

Ekinci, mektubunda Ahmet Hakan'a hitaben "Bu arada yaptığınız televizyon programında da konuşmacılar sıkça kardeşlikten ve kardeşlik hukukundan söz etmektedirler. Bu köleleştirici algının yayılmasına karşı çıkmanız dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

Tarık Ziya Ekici'nin Ahmet Hakan'a yazdığı mektup şöyle:

Benim adım Tarık Ziya Ekinci. Kürdüm. Yaşım 90.

Eski Türkiye İşçi Partisi yöneticisi ve Diyarbakır eski milletvekiliyim.

Bugünkü yazınızda özenerek sayfanın ortasına yerleştirdiğiniz "BÜYÜK MİTİNG" başlıklı bölüm, beni rahatsız etti. Üzüntümü sizinle paylaşmak istiyorum.

Konu şu:

Kürt sorunu, orijinal adıyla Türkiye'nin gündemine girdiği günden itibaren suret-i haktan görünenler ya da iyi niyetli takipçileri "Türkler ile Kürtler kardeştir" diyerek sorunu sözde çözdüklerini sanıyorlar. Bu, büyük bir aymazlıktır.

Kürtler hiç kimsenin kardeşi olmadıkları gibi, kimseyle kardeş de olmak istemezler. Onların istediği eşit haklı vatandaşlıktır.

Türkiye Odalar Birliği'nin bugünkü miting için seçtiği "TERÖRE HAYIR/KARDEŞLİĞE EVET" sloganı da, yıllardan beri sürüp giden bu aymazlığın ve Kürtlere beslenen sözde sempatinin can sıkıcı bir örneğidir.

Kürtlerle birlikte yaşama isteği ve gerçek bir birlik arzusu ancak şöyle ifade edilmelidir: "TERÖRE VE ŞİDDETE HAYIR/GERÇEK BİR DEMOKRASİYE VE EŞİT HAKLI VATANDAŞLIĞA EVET."

Bu arada yaptığınız televizyon programında da konuşmacılar sıkça kardeşlikten ve kardeşlik hukukundan söz etmektedirler.

Bu köleleştirici algının yayılmasına karşı çıkmanız dileğiyle.

DR. TARIK ZİYA EKİNCİ"