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Politika

Tarık Haşimi İstanbul'da!

Irak'ın Sünni Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık Haşimi İstanbul'da. Haşimi'nin 3 Mayıs'taki duruşması öncesinde, Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

10 Nisan 2012 00:48

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla İstanbul'a geldi. Haşimi, saat 18.30'da geldiği Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan yoğun güvenlik önlemleri altında ayrıldı.

 
Haşimi'ye yakın Iraklı kaynaklar, Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı'nın Türkiye ziyaretinin sığınma amaçlı olmadığını söyledi; "Bir haftadan daha kısa bir süre Türkiye'de olacak" diye konuştu. 
 
Tarık Haşimi'nin, Başbakan Erdoğan ile görüşme talebi var. Ancak Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Çin'de. Çarşamba gecesi Türkiye'ye dönecekler.
 
Tarık Haşimi'nin görüşme talebine olumlu yanıt verilirse, Başbakan Erdoğan'ın Haşimi ile en erken Perşembe günü görüşmesi gündemde. Haşimi, hakkındaki tutuklama kararı sonrası Kuzey Irak'a sığınmış, Türkiye ziyareti öncesi, Katar ve Suudi Arabistan'a geçmişti.

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