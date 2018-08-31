Tarık Emre'nin böbrek ve karaciğeri, minik Ali'ye can oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen Tarık Emre Şükür\'ün (13) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Şükür\'ün karaciğerinin yarısı ve böbreklerinden biri, Ali Yaralı\'ya (3) kombine nakille hayat oldu. Şükür\'ün karaciğerinin diğer yarısı Şeyma Akkuş\'a, bir böbreği Rümeysa Sol\'a, kalbi ise Rukiye Şahin\'e nakledildi.

İstanbul\'dan Kurban Bayramı tatili için Antalya\'ya gelen Suna- Aydın Şükür çifti ile oğulları Tarık Emre, 22 Ağustos günü, Döşemealtı ilçesindeki mesireye piknik yapmak için gitti. Mesireden çıktıkları sırada, Şükür ailesinin içinde olduğu otomobil, başka otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan 7\'nci sınıf öğrencisi Tarık Emre Şükür\'ün, götürüldüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde geçen çarşamba gecesi beyin ölümü gerçekleşti. Kazada yaralanan anne- baba, organ nakli merkez koordinatörleri ile görüştükten sonra oğullarının organlarını bağışlamaya karar verdi.

Tarık Emre Şükür\'ün bağışlanan organları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde 15 saat süren operasyonla organ bekleyen hastalara nakledildi. Şükür\'ün karaciğerinin yarısı ve bir böbreği, Eskişehir\'den gelen Ali Yaralı\'ya kombine nakille hayat oldu. Diğer böbreği ise Adana\'dan gelen Rümeysa Sol (9) adlı hastaya nakledildi. Tarık Emre Şükür\'ün karaciğerinin diğer yarısı, Kayseri\'den gelen Şeyma Akkuş\'a (11), kalbi ise üniversite öğrencisi Rukiye Şahin\'e (21) can oldu. Tarık Emre Şükür\'ün korneaları da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde ışık bekleyen 2 hastaya nakledildi.

\'ORGAN BULUNDU\' HABERİ, SAAT 24.00\'TE GELDİ

Kevser (23) ve Mustafa Yaralı (28) çifti, doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürdükleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi\'nde minik oğulları Ali\'ye karaciğer ve böbrek hastalığı teşhisi konulduğunu söyledi. Mustafa Yaralı, doktorların \'Ali\'nin nakli için uygun hastane bulun\' demeleri üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ni tercih ettiklerini belirterek, \"Ali\'nin en kısa sürede nakil olması gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'ne geldik. Tetkikleri yapıldıktan sonra tedaviye geçilmesini ve hemen diyaliz alması gerektiğini söylediler. Organ beklemek ve diyaliz programını takip etmek üzere Eskişehir\'e döndük. 29 Ağustos günü saat 24.00 sıralarında, telefonla organ çıktığını bildirdiler. O saatte yola çıkıp sabah saatlerinde Antalya\'ya ulaştık. Gün içinde yapılan tetkikler ve eşleşmeler neticesinde karaciğer ve böbrek nakli yapmaya karar verdiler. Yaklaşık 12 saat süren operasyon sonunda nakil gerçekleşti. Acılarını bir kenara bırakarak organ bağışı yapıp hayat kurtaran aileye minnet borcumuz çok büyük. Başları sağ olsun. En kısa sürede ziyaret edip teşekkür edeceğiz\" diye konuştu.

Doğumundan 6 ay sonra hastalanması üzerine götürüldüğü hastanede çocuğunun karaciğer ve böbreğinin hastalıklı olduğunu öğrendiğinde yıkıldığını dile getiren Kevser Yaralı ise \"Çocuğuma karaciğerin bir parçası ve böbrek nakli bir arada nakledilmiş. Bunu duyduğumuzda çok etkilendik. Bağış yapan aileye ve doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi.

ORGANLAR KONYA\'DAN GELDİ

Aynı gün Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen Ramazan Ünlü\'nün (50) ailesi tarafından bağışlanan organları ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi\'ndeki hastalara nakledildi. Ünlü\'nün bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi\'nde Zeynep İlboğa\'ya (56) nakledildi. Karaciğeri Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören Erhan Bozkurt\'a (60), bir böbreği de Ü.A.\'ya (27) nakledildi.

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