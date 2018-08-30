Tarık Çamdal: Bir kuruş indirime gitmem

Galatasaray, Tarık Çamdal'a takımdan ayrılması için teklifte bulundu ancak oyuncu bu teklifi geri çevirdi.

BiP Spor'un haberine göre Galatasaray, Tarık Çamdal ile dün masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya sözleşme fesih teklifinde bulundu ancak bu teklif reddedildi.

Habere göre Tarık Çamdal'a sözleşme feshi için 600 bin euro teklif edildi ancak 27 yaşındaki oyuncu bu teklife olumsuz yaklaştı. Çamdal, "1 kuruş indirime gitmem, paramı verirseniz giderim" yanıtını verince, Galatasaray'da kaldı.

2014 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve sözleşmesinin son senesine giren Tarık Çamdal, bu sezon 1 milyon 605 bin Euro garanti ücret alacak.