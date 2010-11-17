-TARIK AZİZ'İN İDAM KARARINI İMZALAMAYACAK PARİS (A.A) - 17.11.2010 - Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani, Saddam Hüseyin döneminde Başbakan Yardımcısı olan Tarık Aziz'in idam kararını imzalamayacağını söyledi. Sosyalist Enternasyonal toplantıları için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Talabani, Fransız televizyonu France 24 ile yaptığı mülakatta, "Tarık Aziz'in idam emrini imzalamayacağım, çünkü ben bir sosyalistim" dedi. Talabani, Tarık Aziz'e sempati duyduğunu, çünkü onun Iraklı bir Hristiyan olduğunu belirterek, "Dahası, o 70'inin üzerinde yaşlı bir adam" diye konuştu. Irak Yüksek Mahkemesi 26 Ekimde, Saddam Hüseyin döneminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan 74 yaşındaki Tarık Aziz'in asılarak idam edilmesini kararlaştırmıştı. Irak Yüksek Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Abdul Sahib, Aziz'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin de üyesi bulunduğu Şii Dava Partisinin mensuplarının yakalanarak idam edilmesine katılmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldığını söylemişti.