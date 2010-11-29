-TARIK AZİZ'E 10 YIL HAPİS CEZASI BAĞDAT (A.A) - 29.11.2010 - Irak mahkemesi, Saddam Hüseyin döneminin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'e, Şii Kürtlere zulüm uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Saddam döneminde Şii Kürtlere yapılan uygulamaların yargılandığı mahkemenin son duruşmasından sonra açıklama yapan mahkeme üyeleri, "suikast tertipçisi diğer arkadaşlarına göre olaylara daha az müdahil olduğu için" Aziz'e idam cezası yerine hapis cezası verildiğini belirtti. Irak Yüksek Mahkemesi, 26 Ekimde Saddam Hüseyin döneminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan 74 yaşındaki Aziz'in asılarak idam edilmesini kararlaştırmıştı. Irak Yüksek Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Abdülsahib, Aziz'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin de üyesi bulunduğu Şii Dava Partisi mensuplarının yakalanarak idam edilmesine katılmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.