T24 LogoT24 Logo
Dünya

TARIK AZİZ'E 10 YIL HAPİS CEZASI BAĞDAT (A.A)

29 Kasım 2010 16:42

-TARIK AZİZ'E 10 YIL HAPİS CEZASI BAĞDAT (A.A) - 29.11.2010 - Irak mahkemesi, Saddam Hüseyin döneminin Dışişleri Bakanı ve Başbakan Birinci Yardımcısı Tarık Aziz'e, Şii Kürtlere zulüm uyguladığı gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi. Saddam döneminde Şii Kürtlere yapılan uygulamaların yargılandığı mahkemenin son duruşmasından sonra açıklama yapan mahkeme üyeleri, "suikast tertipçisi diğer arkadaşlarına göre olaylara daha az müdahil olduğu için" Aziz'e idam cezası yerine hapis cezası verildiğini belirtti. Irak Yüksek Mahkemesi, 26 Ekimde Saddam Hüseyin döneminin Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olan 74 yaşındaki Aziz'in asılarak idam edilmesini kararlaştırmıştı. Irak Yüksek Ağır Ceza Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Abdülsahib, Aziz'in, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin de üyesi bulunduğu Şii Dava Partisi mensuplarının yakalanarak idam edilmesine katılmaktan suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldığını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24